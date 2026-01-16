الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن تعاقد نادي المصري البورسعيدي مع اللاعب مصطفي العش بعد قدومه من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة .

وكتب زيدان عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"المصري يعلن تعاقده مع مصطفي العش قادماً من الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة 6 شهور".

وقام مصطفى العش بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع نادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد الثالثة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق لهم التعاقد مع المغربي أسامة الزمراوي لاعب خط وسط فريق الوداد البيضاوي والدولي الفلسطيني عميد صوافطة لاعب خط وسط فريق السلط الأردني.