الأهلي يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بفوز ساحق على الاتحاد السكندري

حقق فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في افتتاح مشواره ببطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط واضحة لصالح الأهلي، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم واصل الأحمر تفوقه في الشوطين الثاني والثالث بنتيجتي 25-14 و25-14 على الترتيب.

وتشهد بطولة السوبر المصري مشاركة أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري، وتقام بنظام الدوري من دور واحد.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة، بإقامة مواجهة الزمالك وبتروجت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي الجولة الثانية المقرر إقامتها غدًا السبت، يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في السادسة مساءً، بينما يصطدم الأهلي بفريق بتروجت في الثامنة مساءً. وتُختتم البطولة يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه بتروجت فريق الاتحاد السكندري في السادسة مساءً، يعقبها لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً.