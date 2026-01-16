قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حارس مرمى نيجيريا نوابالي مهدد بالإيقاف قبل مواجهة مصر
مقاتلة أمريكية إف-35 تختفي عن الرادار قبالة سواحل اليابان
برلماني: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ يعكس قوة دور مصر في إنهاء حرب غزة
لمدة 3 ساعات.. قطع الكهرباء عن منطقتين في طور سيناء
الأهلي يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بفوز ساحق على الاتحاد السكندري
من غزة إلى سوريا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق الماعز والحمير
دعاء الإفطار للصائم يوم الإسراء والمعراج.. اغتنم وقت استجابة الدعوات
طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتتح بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة بفوز ساحق على الاتحاد السكندري

الأهلي والإتحاد السكندري
الأهلي والإتحاد السكندري
حمزة شعيب

حقق فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في افتتاح مشواره ببطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط واضحة لصالح الأهلي، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم واصل الأحمر تفوقه في الشوطين الثاني والثالث بنتيجتي 25-14 و25-14 على الترتيب.

وتشهد بطولة السوبر المصري مشاركة أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، والاتحاد السكندري، وتقام بنظام الدوري من دور واحد.

ومن المقرر أن تُستكمل منافسات الجولة الأولى مساء اليوم الجمعة، بإقامة مواجهة الزمالك وبتروجت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وفي الجولة الثانية المقرر إقامتها غدًا السبت، يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في السادسة مساءً، بينما يصطدم الأهلي بفريق بتروجت في الثامنة مساءً. وتُختتم البطولة يوم الاثنين المقبل، حيث يواجه بتروجت فريق الاتحاد السكندري في السادسة مساءً، يعقبها لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساءً.

النادي الأهلي كرة الطائرة الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

بالصور

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد