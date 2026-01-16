لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا

تحدث أديمولا لوكمان، مهاجم منتخب نيجيريا، عن خسارة فريقه أمام المغرب بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك قبل مواجهة منتخب مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأكد لوكمان أن اللقاء أمام المنتخب المغربي كان في غاية الصعوبة، خاصة بعد امتداده إلى 120 دقيقة، مشيرًا إلى أن الخسارة عبر ركلات الترجيح تعد الأصعب على الإطلاق بعد مجهود بدني وذهني كبير من اللاعبين.

وأوضح نجم نيجيريا أن قوة المنتخب المغربي كانت أحد الأسباب الرئيسية في حسم المواجهة، مؤكدًا أن المباراة كانت متكافئة وانتهت بتفاصيل صغيرة رجحت كفة المغرب في النهاية.

وعن مواجهة منتخب مصر، أبدى لوكمان عدم تركيزه على اللقاء في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن خيبة الأمل بعد الخروج من نصف النهائي لا تزال مسيطرة عليه وعلى زملائه، ما جعله غير قادر على التفكير في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويأمل منتخب نيجيريا، المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، في استعادة توازنه وتحقيق الفوز على منتخب مصر من أجل حصد الميدالية البرونزية، وإنهاء مشواره في البطولة بشكل إيجابي.