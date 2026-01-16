هامان: رحيل محمد صلاح قد يكون الحل الأمثل لمصلحة ليفربول

يرى ديدي هامان، لاعب ليفربول السابق، أن استمرار محمد صلاح مع الريدز قد لا يكون الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة، معتبرًا أن بقاء النجم المصري قد يتحول إلى عامل تشتيت داخل الفريق.

وتأتي تصريحات هامان في أعقاب خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام السنغال، ما أنهى آمال صلاح في التتويج باللقب القاري.

ومن المنتظر أن يعود قائد الفراعنة إلى إنجلترا الأسبوع المقبل عقب خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليغيب بذلك عن مواجهة بيرنلي، مع احتمالية لحاقه بلقاء مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، ثم مباراة بورنموث في الدوري.

وأشار هامان إلى أن صلاح كان يمتلك فرصة الرحيل في وقت سابق، مؤكدًا أن مستقبله بات محل تساؤل حاليًا، قائلًا إن الرحيل قد يكون الحل الأنسب لمصلحة اللاعب والنادي معًا.

وأوضح أن بعض التصريحات الصادرة مؤخرًا قد تُبقي الجدل قائمًا داخل المعسكر، خاصة في حال غياب اللاعب عن التشكيل الأساسي، وهو ما قد يضع المدرب تحت ضغط مستمر.

وفي المقابل، شدد هامان على أن المنافسة داخل الفريق يجب أن تكون المعيار الأساسي، موضحًا أن وجود عناصر هجومية مميزة يفرض على أي لاعب القبول بالمنافسة على مكانه، بغض النظر عن تاريخه أو اسمه.

وطرح تساؤلًا حول مدى استعداد صلاح للجلوس على مقاعد البدلاء إذا رأى الجهاز الفني أن هناك من هو الأفضل فنيًا في بعض المباريات الكبرى.

واختتم لاعب ليفربول السابق تصريحاته بالتأكيد على أن عمر صلاح الحالي يفرض تساؤلات حول قدرته المستمرة على صناعة الفارق، لافتًا إلى أن تراجع معدلات التسجيل من اللعب المفتوح خلال الفترة الأخيرة يفتح الباب للنقاش حول دوره المستقبلي، خاصة أن الفارق الزمني البسيط قد يكون مؤثرًا بشكل كبير بالنسبة للاعبين في الخط الأمامي.