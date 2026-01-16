طارق السيد: كنت هداف الزمالك وهذا هو سر لقب العصفورة.. فيديو

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أنه بدأ ممارسة كرة القدم فى مركز الباك ليفت حتي عمر الـ 18 وأنه كان من هدافي نادي الزمالك.

https://www.youtube.com/watch?v=9QwBTACcQPU

وقال طارق السيد فى حواره لـ “صدى البلد”: “كنت حابب المركز ده وكنت من هدافي الزمالك فى ذلك التوقيت والأرقام بتاعتي تقول إني جبت 29 هدفا وأصبحت الأكثر تهديفا فى الباك ليفت بمصر كلها”.

وعن لقب العصفورة قال طارق السيد نجم نادي الزمالك: “لم يضايقني واللقب ظهر على يد الإعلامي مدحت شلبي وكنت بلعب مباراة المحلة فى المحلة واللي بيعلق عليه مدحت شلبي وكسبنا بهدفين مقابل هدف ونزلت فى الدقيقة 82 وأحرزت الهدف الثاني”.

https://www.youtube.com/watch?v=Tw7--SAk5gM

وأضاف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق: "كابتن مدحت شلبي أطلق عليا لقب عصفور الكناريا والناس اختصرته في لفظ عصفورة فقط وأنا أتشرف إن مدحت شلبي قال عليا لقب عصفور الكناريا وأنا مش بذعل لما حد بيقولي يا عصفورة".