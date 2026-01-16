قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طارق السيد يوجه رسالة لـ لاعبو الكرة: إعمل حساب ليوم إعتزالك.. فيديو

طارق السيد نالزمالك السابق
يسري غازي

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن انتمائه إلي القلعة البيضاء وأنه بدأ فى النادي الأبيض لافتا إلي أن أن والده كان دائم التشجيعه له على ذلك.

قال طارق السيد فى حواره لـ صدى البلد: عمرى ما قلت لأولادي تكون زملكاوى وعندى 3 أولاد عندهم جينات زملكاوية ولدي بنتين ليس لهم إهتمام بالكرة.

أضاف: أوجه رسالة لأي لاعب للكرة إنت مدة لعبك فى الكرة ليست كبيرة وفى يوم هتعتزل واعمل حسابك لليوم اللي هتعتزل فيه وتركيزك يكون فى الفترة اللى انت بتلعب فيها.

واصل نجم الزمالك السابق: سعيك لإنك تقدم حاجة لتاريخك وبلدك وإزاى تقدر توجد نفسك وتحافظ عليها بالأرقام وانك تبقي لاعب كرة كبير.

طارق السيد الزمالك صدى البلد لاعب كرة القدم منتخب مصر

