اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال

كشف طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق، كواليس اكتشافه لـ زيزو وترشيحه للانضمام للفارس الأبيض.



وقال السيد خلال استضافته بـ موقع صدى البلد: الصدفة قادتنى لزيزو وقت أن كنت مديرا فنيا لنادي المنيا وعرض عليّ أصدقائي فيديو للاعب ورفضت الفكرة وأكدت أنني أحب رؤية اللاعب في الملعب.

وأوضح: تحدثت مع والده بعد التدريبات وأخبرني بسرقة إقامته في البرتغال وعاد للقاهرة على أمل العودة من جديد وكان بعيدا عن الملعب لمدة 6 أشهر وكان تركيزه في الجيم.

وأردف: والد زيزو حينما تحدثت معه عن قدرات وإمكانيات نجله ظن أنني أجامله، فأخبرته على الفور برغبتي لضم اللاعب لنادي الزمالك ورحب بشدة.