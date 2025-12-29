خالد الغندور: زيزو محتاج يركز وشوبير وشحاته أفضل بدائل

علق خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق علي تعادل منتخب مصر مع منتخب انجولا في أخر مباريات دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “التعادل السلبي نتيجة جيدة لمنتخب مصر أمام انجولا في ظل تغيير التشكيل بالكامل وأفضل بديل محمد شحاتة و شوبير وزيزو محتاج يركز اكثر من كده”.

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا فى المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتأهل منتخب مصر الوطني إلي دور الـ 16 ويرافقه منتخب جنوب إفريقيا الذي يمتلك 6 نقاط من فوزين.

ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا

1- مصر 7 نقاط

2- جنوب إفريقيا 6 نقاط

3ـ أنجولا - نقطتان

4- زيمبابوي نقطة