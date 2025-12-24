تعرف على منتخب جنوب أفريقيا المنافس الثاني لمنتخبنا الوطني في أمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر مسيرته في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت مساء الأحد الماضي وتستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل، عندما يواجه نظيره الجنوب أفريقي مساء الجمعة في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

وكعادته في إلقاء الضوء على منافسي المنتخبات الوطنية يستعرض (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) حاضر وتاريخ المنتخب الملقب بـ "بافانا – بافانا" وأبرز أرقامه في كأس الأمم الأفريقية.

- تأسس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم عام 1882 وتأخر انضمامه للاتحادين الأفريقي والدولي عام 1992 بعد نهاية التفرقة العنصرية في البلاد.

- يحتل المركز الحادي عشر أفريقياً والـ 61 عالمياً في آخر تصنيف للاتحاد الدولي برصيد 1426.73 نقطة ’ علماً بأن أفضل تصنيف له كان السادس عشر عالمياً في أغسطس 1996.

- خاض التصفيات في المجموعة الحادية عشرة مع منتخبات أوغندا والكونغو وجنوب السودان وتأهل في الصدارة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وبدون أي خسارة و16 هدفاً سجلها في شباك المنافسين مقابل 5 فقط في مرماه وتصدر تيبوهو موكوينا قائمة هدافي منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات برصيد 3 أهداف.

- يقود البلجيكي المخضرم هوجو بروس منتخب جنوب أفريقيا منذ 5 مايو 2021 ولعب الفريق تحت قيادته 50 مباراة فاز في 27 وتعادل في 16 وخسر 7 مرات وسجل 84 هدفاً مقابل 50 سكنت شباكه.

- ضمت القائمة النهائية لجنوب أفريقيا في هذه النسخة 28 لاعباً بينهم 8 محترفين فقط بواقع 2 في إنجلترا ومثلهم في السعودية ولاعب واحد في البرتغال وبلجيكا والنرويج ورومانيا.

- القائمة ضمت كذلك 15 لاعباً من العملاقين أورلاندو بيراتس وماميلودي صن داونز بواقع 9 من الأول و6 من الثاني.

- استهل "بافانا – بافانا" مشواره في البطولة بفوز ثمين على نظيره الأنجولي (2 – 1) مساء الإثنين الماضي على ملعب مراكش وسجل له أوزوين أبوليس جناح أورلاندو بيراتس ولايلي فوستر مهاجم بيرنلي الإنجليزي في الدقيقتين 21 و79 من اللقاء الذي أداره الحكم السوداني محمود إسماعيل.

- شارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 11 مرة أولها في النسخة العشرين على أرضه 1996 ’ وأخرها في النسخة الرابعة والثلاثين التي أقيمت في كوت ديفوار 2024.

- حقق "بافانا - بافانا" اللقب عام 1996 داخل الديار بعد التفوق على منتخب تونس (2 – 0) في أول ظهور له في البطولة التي استبعد من نسختها الأولى بسبب التفرقة العنصرية.

- حقق المنتخب الجنوب أفريقي المركز الثاني في ظهوره الثاني في نسخة 1998 ببوركينافاسو بعد خسارته أمام نظيره المصري (0 – 2) كما حقق المركز الثالث مرتين ’ الأولى في المشاركة الثالثة سنة 2000 بعد تفوقه على منتخب تونس بركلات الترجيح بعد تعادلهما بهدفين في كل شبكة والثانية في النسخة السابقة بعد أن تفوق بركلات الترجيح أيضاً على منتخب الكونغو الديمقراطية.

- مع التتويج بالذهب في الظهور الأول والفضة في الثاني والبرونز في الأخير ’ تراجعت نتائج عملاق جنوب "القارة السمراء" في 7 من مشاركاته الثمان الأخرى ’ حيث بلغ ربع النهائي في نسخ 2002 و2013 و2019 ’ فيما ودع من مرحلة المجموعات 4 مرات في نسخ 2004 و2006 و2008 و2015.

- 50 مباراة خاضها منتخب جنوب أفريقيا في (كان) بدأت أمام الكاميرون في افتتاح النسخة رقم 20 سنة 1996 في جوهانسبرج وأخرها في مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث في نسخة 2023.

- حقق منتخب جنوب أفريقيا 18 فوزاً طوال تاريخه في كأس الأمم الأفريقية ’ بدأها أمام نظيره الكاميروني (3 – 0) في افتتاح نسخة 1996 ’ وحقق انتصاره الثامن عشر على حساب منتخب المغرب (2 – 0) في ثمن نهائي نسخة النسخة الماضية.

- 17 تعادلاً حققها منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات أمم أفريقيا ’ الأول مع منتخب أنجولا (0 – 0) في مستهل مشوار الطرفين في نسخة 1998 ’ والأخير مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) في مباراة المركز الثالث بنسخة 2023 قبل أن يسحمها بركلات الترجيح.

- 15 خسارة تكبدها منتخب جنوب أفريقيا في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا ’ حيث كانت البداية أمام مصر (0 – 1) في الجولة الختامية للمجموعة الأولى في بطولة 1996 ’ وأخرها أمام منتخب مالي (0 – 2) في مستهل مبارياته في ظهوره الحادي عشر في كوت ديفوار 2024.

- 55 هدفاً سجلها منتخب جنوب أفريقيا خلال مشاركاته الـ 11 السابقة في (كان) ’ افتتحها المهاجم فيلمون ماسينجا عند الدقيقة 15 في شباك الحارس الكاميروني ويليام أنديم في افتتاح النسخة رقم 20 عام 1996 ’ وأخرها عن طريق تيبوهو موكوينا في الدقيقة 90 من علامة الجزاء في مرمى الحارس النيجيري ستانلي نوابالي في المواجهة التي جمعت الطرفين في نصف نهائي نسخة 2023.

- 48 هدفاً استقبلتها شباك أبطال نسخة 1996 في النهائيات ’ حيث كانت البداية عبر القدم اليمنى للنجم المصري أحمد الكأس في الدقيقة السابعة من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لنسخة 1996 واستقبلته شباك الحارس أندريه أريندسي ’ والأخير جاء بالقدم اليمنى أيضاً للمدافع النيجيري وليام إيكونج من علامة الجزاء في شباك الحارس رونوين ويليامز عند الدقيقة 67 من عمر لقاء الطرفين في نصف نهائي نسخة 2023 في كوت ديفوار.

- 5 انتصارات حققها "بافانا – بافانا" خلال 6 مباريات خاضها قبل التتويج باللقب عام 1996 على أرضه وهو أكبر عدد من الانتصارات في مشاركة واحدة ’ في المقابل لم يحقق أي فوز خلال ثلاث مشاركات في 2006 و2008 و2015.

- 11 هو أكبر عدد من الأهداف لمنتخب جنوب أفريقيا في نسخة واحدة وحققه في ظهوره الأول على أرضه عام 1996 ’ أما في مشاركته السادسة في مصر 2006 فلم يسجل أي هدف.

- 6 أهداف كان أكبر عدد تستقبله شباك منتخب جنوب أفريقيا في نسخة واحدة وتحقق لأول مرة في بطولة 1998 ثم 2000 وأخيراً في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية.

- ودع "بافانا – بافانا" منافسات نسخة 2013 على أرضه رغم أنه لم يخسر أي مباراة ’ حيث فاز على أنجولا وتعادل مع الرأس الأخضر والمغرب في مرحلة المجموعات ثم تعادل مع مالي (1 – 1) في ربع النهائي وخسر بركلات الترجيح.

- أكبر فوز لمنتخب جنوب أفريقيا في أمم أفريقيا كان (4 – 0) على ناميبيا في مرحلة المجموعات في السابقة ’ أما ثاني أكبر فوز فكان (4 – 1) وجاء في مواجهة ناميبيا أيضاً في نسخة 1998’ وتفوق بفارق 3 أهداف أيضاً على العملاقين الكاميرون وغانا في نسخة 1996 ’ أما أكبر خسارة فكانت (0 – 4) أمام نيجيريا في مرحلة المجموعات بنسخة 2004 في تونس.

- أحرز بينديكت مكارثي 4 أهداف في شباك روني كاناليلو حارس منتخب ناميبيا في الجولة الختامية للمجموعة الثالثة في نسخة 1998 ببوركينافاسو وهو ثاني أفضل مسجل في مباراة واحدة بفارق هدف عن النجم الإيفواري لوران بوكو الذي أحرز 5 أهداف في لقاء بلاده أمام إثيوبيا في نسخة 1970.

- أدار الزامبي تشارلز ماسيمبي لقائي منتخب جنوب أفريقيا أمام كوت ديفوار في مرحلة المجموعات والكونغو الديمقراطية في نصف نهائي نسخة 1998 ’ بعد أن نال شرف الظهور في المباراة النهائية لنسخة 1996 أمام منتخب تونس.

- خاض "بافانا – بافانا" مبارياته الثلاثة في مرحلة المجموعات في نسخة 2004 في تونس على ثلاثة ملاعب مختلفة حيث استهل مشواره أمام بنين على ملعب الطيب المهيري في صفاقس ’ ثم انتقل إلى مدينة المنستير لمواجهة نيجيريا على ملعب مصطفى بن جنات وأخيراً اختتم مشواره أمام المغرب على الملعب الأولمبي في سوسة.

- تعد المشاركة السادسة عام 2006 لمنتخب جنوب أفريقيا في (كان) الأسوأ على الإطلاق حيث خاض ثلاث مباريات خسرها جميعاً أمام غينيا وتونس وزامبيا ولم يسجل أي هدف وعاد إلى بلاده وشباكه مثقلة بخمسة أهداف.

- فرضت المدرسة الوطنية هيمنتها على رأس الجهاز الفني لمنتخب جنوب أفريقيا في أول 3 مشاركات عبر الثلاثي كليف باركر وجومو سونو وتروت مولوتو ’ ثم ظهرت المدرسة الأوروبية لأول مرة في المشاركة الرابعة في نسخة 2002 عبر البرتغالي كارلوس كيروش.

- أبريل فومو أعاد المدرب الوطني للواجهة مجدداً في نسخة 2004 بتونس ثم تولى الثنائي جوردان ايجسوند وإبراهيم ماشابا في نسختي 2013 و2015 مقابل ثلاث مرات لمدربين أجانب أبرزهم البرازيلي الشهير كارلوس البرتو باريرا في نسخة 2008 وقبله الروماني تيد دوميترو في 2006 والإسكتلندي ستيوارت باكستير في نسخة 2019 وأخيراً البلجيكي هوجو بروس في نسخة 2023.

- رغم خسارة منتخب جنوب أفريقيا لقب كأس الأمم الأفريقية 1998 في بوركينافاسو أمام نظيره المصري توج مهاجمه الشاب وقتها "بيني" مكارثي (19 سنة) بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهي المرة الوحيدة التي نجح فيها أحد نجوم "بافانا – بافانا" في تحقيق هذا الإنجاز.

- تصدر نجوم جنوب أفريقيا لائحة هدافي كأس الأمم الأفريقية مرتين ’ الأولى كانت عبر بينديكت مكارثي في نسخة 1998 مناصفة مع المصري حسام حسن بعد أن أحرز كلاً منهما 7 أهداف والثانية جاءت عبر شون بارتليت عندما تصدر قائمة هدافي نسخة 2000 منفرداً برصيد 5 أهداف.

- يتصدر "بيني" مكارثي قائمة هدافي منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 أهداف أحرزها جميعاً في نسخة 1998 في بوركينافاسو بواقع 4 أهداف في ناميبيا في الدور الأول وهدف في مرمى المغرب في ربع النهائي وهدفين في شباك الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي علماً بأنه شارك في 12 مباراة في نسخ 1998 و2002 و2006’ يليه برصيد 6 أهداف شون بارتليت الذي خاض 14 مباراة في بطولات 1996 و2000 و2002 وأحرز أول هدف له أمام غانا في نصف نهائي بطولة 1996 ثم أضاف 5 أهداف في نسخة 2000 في شباك الجابون (هدفين) والكونغو الديمقراطية والجزائر بالدور الأول وتونس في مباراة المركز الثالث.