النيابة العامة تُوفِد أعضاءً لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمملكة المغربية

أوفدت إدارة التفتيش القضائي خمسة من أعضاء النيابة العامة إلى المملكة المغربية الشقيقة، للمشاركة كمحاضرين في إلقاء ثلاث دورات تدريبية متخصصة في مجال فن المرافعة، وذلك بكل من مدن الرباط وفاس ومراكش.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يأتي من بين محاورها «تفعيل دور المرافعة لتحقيق العدالة الناجزة»

تناولت هذه الدورات عددًا من المحاور العلمية والتطبيقية، شملت التطور التاريخي للمرافعة، وأهميتها وأثرها في المجتمع، ولغة المرافعة وبنائها، ومهارات صياغتها وإلقائها، وسبل توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعدادها، فضلًا عن تدريبات عملية مكثفة على إعداد المرافعات وإلقائها.

وقد حاضر في تلك الدورات نخبة من أعضاء النيابة العامة المصرية المتخصصين في مجال فن المرافعة، بما أضفى عليها طابعًا عمليًا متميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتنمية مهاراتهم العملية في هذا المجال الحيوي.

هذا، وقد التقى وفد النيابة العامة المصرية، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، حيث أكد حرصه على استفادة أعضاء النيابة العامة المغربية من الخبرة والتجربة المصرية الرائدة في مجال المرافعة.

يأتي ذلك في إطار عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تعزيز أطر التعاون في المجالات القانونية والقضائية، وترسيخ مبدأ تبادل زيارات الخبراء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم المهنية في البلدين الشقيقين، على نحو يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة المجتمعية في الدور المحوري للنيابة العامة ورسالتها السامية.