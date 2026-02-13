قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

لولا الصدمات لبقينا مخدوعين.. الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في منشور غامض شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “لولا الصدمات لبقينا مخدوعين لمدّة أطول، هي قاسية لكنها صادقة”.

وتابع الغندور: "آخر جمعة قبل رمضان كل جمعة وانتم بخير ومحبين للخير وقريبين من ربنا وراضيين ومستورين  قولوا أمين ".

من جانب آخر، علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على أداء نجم الاهلي أحمد سيد زيزو لاعب مع الفريق الأحمر منذ انضمامه.

وقال خالد الغندور في تصريح إذاعي عبر برنامج برة الملعب المذاع على قناة on sports fm: «زيزو لاعب كويس، ولكنه مش من أفضل 8 لاعبين في الأهلي، في لعيبة أهم منه وأكثر تأثيرًا في الفريق».

وأضاف: «الأهلي في لعيبة لو غابت هتبقى مشكلة، مثلا من اللاعبين المؤثرين الشناوي وشوبير في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وهاني في الدفاع، عطية وديانج في الوسط، تريزيجيه وإمام عاشور كل دول مؤثرين جدًا».

وتابع: «في لعيبة تحل بدلًا من زيزو زي الشحات وطاهر وبن شرقي، ولكن ما يميز زيزو إنه عقلية أفضل من أغلب اللاعبين دول».

خالد الغندور

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

محمد صلاح

ليفربول يضع بديلا.. هل يقترب عهد الملك المصري من النهاية؟

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

الفضاء

بعد 60 عاما من الغموض.. الذكاء الاصطناعي يقترب من كشف موقع مركبة “لونا 9” الضائعة على القمر

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

