بيراميدز يتصدر.. ترتيب أفضل أندية أفريقيا في تصنيف العالم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن ترتيب أفضل أندية أفريقيا في تصنيف أندية العالم.

وكتب خالد طبعت عبر فيسبوك: "بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفا والزمالك السادس".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل.

وتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري متوقع لدعم الأهلي في واحدة من أهم مواجهاته خلال مشوار البطولة هذا الموسم.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تنقل قناة beIN Sports 2 المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم بث اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة