قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات المنتخب الوطني وأنجولا قبل موعد ختام دور المجموعات بأمم إفريقيا

مران المنتخب المصري
مران المنتخب المصري
عبدالحكيم أبو علم

يسعي منتخب مصر لتحقيق العلامة الكاملة عندما يواجه أنجولا، غدا الإثنين، على ملعب أدرار في أغادير بختام مشوار الفريقين في المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا المقامه حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

ويدخل أحفاد الفراعنة مواجهة الغد وضمنوا صدارة المجموعة 

بعد فوزين على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا بهدف من ركلة جزاء، لمحمد صلاح.

ويبحث المنتخب الوطني نحو الحفاظ علي سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الأنجولي الطامع بدوره في الخروج بنتيجة إيجابية، رافعا شعار لا بديل عن الفوز للتمسك بآماله في التأهل للدور الثاني حيث يملك نقطة واحدة بعد الخسارة 1 / 2 أمام جنوب أفريقيا في الجولة الأولى ثم التعادل 1 / 1 أمام زيمبابوي في الجولة الثانية.

وستكون مباراة الإثنين هي المواجهة الثالثة بين الفريقين في كأس الأمم الأفريقية، حيث سبق أن فاز المنتخب المصري في أول مباراتين بنتيجة 2 / 1 في المجموعة الأولى لنسخة 1996 بجنوب أفريقيا، والفوز 2 / 1 في دور الثمانية بنسخة 2008 التي أقيمت في غانا.

وإجمالا التقى المنتخبان في 7 مواجهات ودية ورسمية، كان لمنتخب مصر الكلمة العليا بتحقيق 4 انتصارات مقابل 3 تعادلات، وسجل خال من الهزائم، وهو ما يجعل "الفهود" أمام تحد نفسي لكسر هذه العقدة التاريخية من أجل تحقيق فوز يرفع رصيدهم إلى 4 نقاط أملا في انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة ضمن أفضل ثوالث في المجموعات الست للبطولة.

من جانبه، يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لإجراء تعديلات على التشكيل الأساسي للفريق لإراحة لاعبيه بدنيا، وكذلك تفادي مزيد من الإنذارات قد تؤدي إلى غياب لاعبين عن بداية مشوار الفريق في الأدوار الإقصائية خاصة الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية اللذين حصلا على إنذار خلال مواجهة زيمبابوي.

وسيغيب عن مواجهة أنجولا أيضا الظهير الأيمن محمد هاني لحصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين في مواجهة جنوب أفريقيا.

ويملك حسام حسن مدرب الفراعنة عددا من الأوراق البديلة المميزة التي يمكن الاعتماد عليها مثل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، وإبراهيم عادل جناح فريق الجزيرة الإماراتي وثنائي بيراميدز مهند لاشين ومصطفى فتحي إضافة إلى أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، ومحمد شحاتة لاعب الزمالك، وحارسي المرمى مصطفى شوبير لاعب الأهلي وأحمد الشناوي لاعب بيراميدز بطل أفريقيا هذا العام.

في الجهة المقابلة، يعتمد الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لأنجولا على عناصر هجومية مثل الثلاثي مبالا نزولا وجيلسون دالا ومانويل بينسون إضافة إلى أوراق رابحة على مقاعد البدلاء مثل كريستوفاو مابولولو وشيكو بانزا لاعب الزمالك ، وزيتو لوفومبو.

المنتخب الوطني مصر بطولة أمم أفريقيا كرة القدم حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

بالصور

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد