دروجبا: مصطفى محمد يفتقد للثقة مع المنتخب وزيزو لم يقدم أفضل مستوياته

أشاد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، بأداء منتخب مصر خلال دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بمستوى جيد جدًا، وخلق إشراك عناصر جديدة في التشكيل حالة من الثقة بين اللاعبين.

وأضاف دروجبا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أنه كان يتمنى مشاركة الثلاثي مصطفى محمد، محمد صلاح، وعمر مرموش أمام أنجولا، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد يعد أفضل مهاجمي المنتخب، لكنه يفتقد للثقة اللازمة للتألق في الوقت الحالي، وهو ما يؤثر على مردوده في المباريات.

وأشار دروجبا إلى أن اللاعب أحمد زيزو لم يقدم أفضل مستوياته مع المنتخب حتى الآن، مؤكدًا أن دعم اللاعبين ومنحهم الثقة هو المفتاح لاستمرار الأداء الإيجابي للفراعنة في البطولة خلال المباريات المقبلة.