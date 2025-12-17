قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زيزو ينشر صورا برفقة زملائه في المنتخب

زيزو
زيزو
ميرنا محمود

شارك أحمد سيد زيزو  لاعب الأهلي و منتخب مصر، جمهوره عدة صور مع منتخب مصر عبر  حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر زيزو برفقة زملائه  من الملعب عقب فوز  منتخب مصر علي نيجيريا وديا ، وقد حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

افتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وأضاف منتخب مصر الثاني فى الدقيقة 53، بعد كعب من زيزو يستغلها مصطفي محمد بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن شباك منتخب نيجيريا.

وبدأ اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

ونفذت رمية تماس طولية لصالح نيجيريا حاول مصطفى محمد تشتيت الكرة لكنها كادت أن تدخل شباك منتخب مصر لينقذها الشناوي ببراعة في الدقيقة 40.

ودفع حسام حسن بـ صلاح محسن وأسامة فيصل ومحمد حمدي ومحمد شحاته ومصطفي شوبير، بدلاً من أحمد فتوح وزيزو ومصطفي محمد وإمام عاشور ومحمد الشناوي في الدقيقة 70.

زيزو منتخب مصر فوز منتخب مصر منتخب مصر و نيجيريا تدريبات منتخب مصر

