رسائل مهمة من الوطنية للانتخابات في جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. تفاصيل

قالت سلسبيل سليم مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب مجريات الاقتراع في اليوم الأول من المرحلة الثانية لجولة الإعادة.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وجّه رسالة مهمة إلى المصريين دعاهم فيها إلى عدم السماح لأي شخص أو جهة بالتأثير على الإرادة الانتخابية، وعدم التفريط في حق التصويت، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية.

وأوضحت سلسبيل سليم، أن مدير المكتب التنفيذي للهيئة أكد انتظام سير العملية الانتخابية، حيث باشرت جميع اللجان أعمالها وفتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحًا، مع تسجيل تأخر طفيف في بعض اللجان، كما شدد على أن الهيئة تعمل على حماية عملية الاقتراع وضمان سلامة إرادة الناخبين، إلى جانب حماية المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، لافتة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين.

وأشارت إلى وجود متابعة مستمرة من خلال غرفة عمليات مركزية، يتم عبرها التواصل الدائم مع رؤساء اللجان لرصد التفاصيل ومجريات العملية الانتخابية أولًا بأول.

