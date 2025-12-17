قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الأطباء يحذر من العشوائية في زيادة أعداد طلاب الطب
كبار السن من الرجال والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي في جولة الإعادة بالمطرية.. صور
المشرف على المجلس القومي لذوي الإعاقة: حريصون على التعاون مع الأزهر وتوسيع مبادرات الدمج
بيدفعوا رشاوى.. القبض على أنصار مرشح بالشرابية
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل

غزة
غزة
محمود محسن

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اللجنة المصرية بدأت مرحلة جديدة من العمل الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، تستهدف نقل المواطنين النازحين من الجنوب والوسط وإعادتهم إلى شمال القطاع ومدينة غزة، بعد أشهر من النزوح القسري الذي فرضته الحرب وما خلفته من تدمير واسع للمنازل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك خلال متابعة ميدانية من مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، أن الشاحنات من المقرر أن تصل خلال وقت قصير حاملة مواطنين نازحين من سكان المناطق الشمالية ومدينة غزة، الذين اضطروا للنزوح جنوبًا ووسطًا نتيجة تدمير منازلهم، ولم يتمكنوا خلال الشهور الماضية من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن اللجنة المصرية تكفلت بتوفير وسائل النقل والشاحنات اللازمة لنقل النازحين، إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الأعباء المعيشية والتكاليف المالية الباهظة المرتبطة بعملية العودة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهد إنساني منظم لإغاثة سكان القطاع.

وتابع، أن اللجنة المصرية ستوفر خيمة لكل عائلة عائدة إلى مدينة غزة، إلى جانب تقديم طرود غذائية وعدد من المستلزمات الضرورية، بما يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل التعقيدات الكبيرة التي يواجهها النازحون على صعيد الغذاء والاحتياجات اليومية، وذلك في إطار توجيهات صادرة عن القيادة السياسية المصرية.

قطاع غزة مدينة غزة النازحين الحرب شمال القطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

جولات تفتيش

استمرار جولات التفتيش والمتابعة على المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية للأوقاف

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أدعية النبي حصنك من كل مكروه

اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة

الجامع الأزهر: حرمة النفس البشرية مطلقة ولا تقتصر على المسلمين

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد