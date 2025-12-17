جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن اللجنة المصرية بدأت مرحلة جديدة من العمل الإنساني والإغاثي في قطاع غزة، تستهدف نقل المواطنين النازحين من الجنوب والوسط وإعادتهم إلى شمال القطاع ومدينة غزة، بعد أشهر من النزوح القسري الذي فرضته الحرب وما خلفته من تدمير واسع للمنازل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك خلال متابعة ميدانية من مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، أن الشاحنات من المقرر أن تصل خلال وقت قصير حاملة مواطنين نازحين من سكان المناطق الشمالية ومدينة غزة، الذين اضطروا للنزوح جنوبًا ووسطًا نتيجة تدمير منازلهم، ولم يتمكنوا خلال الشهور الماضية من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن اللجنة المصرية تكفلت بتوفير وسائل النقل والشاحنات اللازمة لنقل النازحين، إضافة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الأعباء المعيشية والتكاليف المالية الباهظة المرتبطة بعملية العودة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهد إنساني منظم لإغاثة سكان القطاع.

وتابع، أن اللجنة المصرية ستوفر خيمة لكل عائلة عائدة إلى مدينة غزة، إلى جانب تقديم طرود غذائية وعدد من المستلزمات الضرورية، بما يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل التعقيدات الكبيرة التي يواجهها النازحون على صعيد الغذاء والاحتياجات اليومية، وذلك في إطار توجيهات صادرة عن القيادة السياسية المصرية.