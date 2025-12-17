قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في كأس القارات
بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
إعلام عبري: حزب الله يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع والمواجهة معه باتت حتمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور
ولاء خنيزي

أعلن الفنان شريف إدريس وفاة الفنانة نيفين مندور، بطلة فيلم «اللي بالي بالك»، إثر حريق هائل اندلع داخل منزلها صباح اليوم، أسفر عن مصرعها في موقع الحادث.

ونعى شريف إدريس الراحلة عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة والجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك»، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية إضافية بشأن ملابسات الحريق أو موعد تشييع الجثمان والعزاء، بينما عبر عدد من زملائها ومحبيها عن صدمتهم وحزنهم العميق لرحيل هذه الفنانة التي تركت بصمة في ذاكرة المشاهدين رغم قصر مسيرتها الفنية.

بداياتها الفنية ومسيرتها المبكرة

ولدت نيفين مندور في 28 نوفمبر 1972، وبدأت مشوارها الفني منذ صغرها من خلال المشاركة في المسرحيات المدرسية، واستمرت في العمل المسرحي حتى فترة الجامعة، حيث شاركت في عروض المسرح الجامعي قبل أن تتخرج وتشارك في عروض مسرح الهواة.

قدمت أول بطولة سينمائية لها في فيلم «اللي بالي بالك» عام 2003، حيث جسدت شخصية «فيحاء» وشاركت البطولة مع الفنان محمد سعد، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، ما جعلها واحدة من الوجوه الفنية التي لفتت الأنظار.

بعد هذا النجاح، اختفت عن الساحة الفنية لمدة ست إلى ثماني سنوات، قبل أن تعود للمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ليكون مسلسل «مطعم تشي توتو» عام 2006 آخر أعمالها التلفزيونية قبل أن تختفي مجددًا عن الأضواء، مكتفية برصيد فني محدود لكنه ترك أثرًا واضحًا لدى الجمهور.

وقائع قانونية سابقة

مرت حياة الفنانة نيفين مندور ببعض الأزمات القانونية، إذ ألقت قوات الشرطة المصرية القبض عليها في 12 مارس 2013، برفقة شخصين داخل سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو تتجاوز 80 جرامًا، وكان أحدهم نقيبًا بالقوات المسلحة والآخر مدير تسويق بأحد النوادي. وتم الإفراج عنهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، دون صدور أحكام قضائية نهائية.

كما تعرضت مندور لواقعة مشابهة في العام 2016 بنفس التهمة، لكنها رفضت التعليق على هذه الأحداث، معتبرة أنها «موضوع قديم وتم إغلاقه».

توضيحها حول الابتعاد عن الفن

أوضحت نيفين مندور أن ابتعادها عن الساحة الفنية لم يكن اعتزالًا، بل كان بدافع الرغبة في الابتعاد عن الأضواء بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية. وأضافت أنها ستوافق على أي عمل فني جيد إذا عُرض عليها، مؤكدة أنها لم تهجر الفن فعليًا، وإنما كانت تحرص على الخصوصية.

إرث فني مؤثر رغم قصر المسيرة

رحيل نيفين مندور يذكر الجمهور بالقيمة الكبيرة للفنانين الذين يتركون أثرًا ممتدًا في قلوب المشاهدين، حتى وإن كانت مسيرتهم الفنية قصيرة. رغم قصر مشوارها، استطاعت ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور، خاصة من خلال شخصية «فيحاء» التي ارتبطت بأذهان المشاهدين، ويشكل فقدانها خسارة كبيرة للوسط الفني المصري.

نيفين مندور فيحاء فيلم اللي بالي بال اللي بالي بالك الفنانة نيفين مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

منتخب مصر

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

أمم افريقيا

أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة السادسة.. صدام ناري بين كوت ديفوار والكاميرون .. والجابون و موزمبيق فى سباق خاص

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد