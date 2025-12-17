قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
توك شو

برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

نقلت قناة «إكسترا نيوز» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد انتظام سير عملية التصويت داخل مصر، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين في الخارج خلال اليومين الماضيين ، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن غرف العمليات المركزية تتابع أعمال تصويت المصريين، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

محافظة الدقهلية

وأكد رئيس اللجنة ، أن جميع اللجان فتحت أبوابها وفق المواعيد الرسمية، عدا لجنتي 12 و102 اللتين تأخرتا قليلاً في البداية، لكن تم استئناف العمل بسرعة.

وأضاف أن جميع اللجان تستقبل الناخبين بسلاسة، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات لأي شكاوى محتملة.

محافظة بورسعيد

وصل رؤساء اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتم افتتاح جميع اللجان دون مواجهة أي مشاكل أو معوقات، حسب ما أكد رئيس اللجنة بالمحافظة.

محافظة المنوفية

بدأت اللجان العمل وفق المواعيد المقررة، باستثناء لجنة واحدة تأخرت حوالي نصف ساعة، وتم استئناف العمل فيها فورًا.

محافظة الغربية

وأوضح رئيس اللجنة ، أن جميع اللجان تعمل بشكل منتظم، ولا توجد أي مشاكل أو تأخيرات تذكر، مع سير العملية الانتخابية بانسيابية.

محافظة القليوبية

عدا لجنة 59 التي شهدت تأخيرًا في فتحها، تم استئناف العمل فيها تمام الساعة 10:10 صباحًا، بينما بقية اللجان تعمل وفق المواعيد المحددة.

محافظة دمياط

وأكد رئيس اللجنة، أن جميع اللجان فتحت في الموعد المحدد، وسط تنظيم وانسيابية في سير العملية الانتخابية. 

الوطنية للانتخابات الانتخابات بالداخل انتخابات مجلس النواب

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارشيفية

إصابة ناخب بارتفاع السكر أثناء الإدلاء بصوته في الدقهلية

محافظ مطروح خلال تفقد الورشة الفنية

بورشة رسم للأطفال.. ذوى الهمم يشاركون فى احتفالات مطروح بعيدها القومى

خلال اللقاء

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

