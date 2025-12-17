برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية

نقلت قناة «إكسترا نيوز» بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد انتظام سير عملية التصويت داخل مصر، بالتزامن مع إسدال الستار على تصويت المصريين في الخارج خلال اليومين الماضيين ، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن غرف العمليات المركزية تتابع أعمال تصويت المصريين، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منتظم وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

محافظة الدقهلية

وأكد رئيس اللجنة ، أن جميع اللجان فتحت أبوابها وفق المواعيد الرسمية، عدا لجنتي 12 و102 اللتين تأخرتا قليلاً في البداية، لكن تم استئناف العمل بسرعة.

وأضاف أن جميع اللجان تستقبل الناخبين بسلاسة، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات لأي شكاوى محتملة.

محافظة بورسعيد

وصل رؤساء اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتم افتتاح جميع اللجان دون مواجهة أي مشاكل أو معوقات، حسب ما أكد رئيس اللجنة بالمحافظة.

محافظة المنوفية

بدأت اللجان العمل وفق المواعيد المقررة، باستثناء لجنة واحدة تأخرت حوالي نصف ساعة، وتم استئناف العمل فيها فورًا.

محافظة الغربية

وأوضح رئيس اللجنة ، أن جميع اللجان تعمل بشكل منتظم، ولا توجد أي مشاكل أو تأخيرات تذكر، مع سير العملية الانتخابية بانسيابية.

محافظة القليوبية

عدا لجنة 59 التي شهدت تأخيرًا في فتحها، تم استئناف العمل فيها تمام الساعة 10:10 صباحًا، بينما بقية اللجان تعمل وفق المواعيد المحددة.

محافظة دمياط

وأكد رئيس اللجنة، أن جميع اللجان فتحت في الموعد المحدد، وسط تنظيم وانسيابية في سير العملية الانتخابية.