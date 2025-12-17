قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء

لانتخابات
لانتخابات
البهى عمرو

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من محافظة جنوب سيناء، إن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت اليوم، الأربعاء، وسط استعدادات أمنية ولوجيستية مكثفة، حيث تشمل الإعادة 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد فردي، وهي المقاعد المتبقية من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية، والتي تُجرى على مدار يومين متتاليين.

وأوضح عادل، خلال رسالة على الهواء، أن محافظة جنوب سيناء تضم دائرة انتخابية واحدة تدخل جولة الإعادة، وهي الدائرة الثانية، التي تشمل مدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وأبو رديس، لافتا إلى أن الكتلة التصويتية لهذه الدائرة تُقدَّر بنحو 68 ألفًا و283 ناخبًا وناخبة، موزعين على 9 لجان فرعية، جرى تجهيزها بالكامل لاستقبال المواطنين، بواقع 5 لجان في طور سيناء، ولجنتين في رأس سدر، ولجنة واحدة في كل من أبو رديس وأبو زنيمة.

وأضاف أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة، مع تسجيل إقبال متوسط في الساعات الأولى، خاصة داخل مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بمدينة طور سيناء، مؤكدا أن الاستعدادات اللوجيستية شملت توفير مظلات، ومسارات منفصلة للدخول والخروج، ولوحات إرشادية، إلى جانب فرق طبية وسيارات إسعاف ومولدات كهرباء لضمان انتظام العملية الانتخابية.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب محافظة جنوب سيناء انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

ترشيحاتنا

منتخب مصر تحت 16 عاما

منتخب مصر تحت 16 عامًا يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

ليفاندوفسكي

شيكاغو فاير يفتح باب الدوري الأمريكي أمام ليفاندوفسكي

شوبير

مصمم وأيامه باتت معدودة.. شوبير يكشف عن رحيل لاعب الأهلي

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد