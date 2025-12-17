بوتين يعلن دخول سلاح جديد إلى الجيش الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول صاروخ "أوريشنيك" الفرط الصوتي إلى الخدمة قبل نهاية العام.

وقال الرئيس بوتين: صواريخ "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" سيضمنان التكافؤ الاستراتيجي والأمن لروسيا لعقود قادمة.

وحذر بوتين قائلا : روسيا تفضل حل الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، ولكن إذا كانت الجهات المعادية ومن يدعمها لا تفهم الأساليب الدبلوماسية فسنجد الطرق التي يمكننا بها تحرير أراضينا التاريخية.

وشدد بوتين في نهاية تصريحاته : روسيا بحاجة إلى العمل بشكل منهجي لتعزيز قواتها المسلحة.