قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء، مستهدفًا 62 متدربًا من مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي التدريب في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية والنتائج القابلة للقياس، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يعكس حرص الوزارة على توحيد آليات إعداد الموازنات وبناء كوادر قادرة على تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء عمليًا، لتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية.

دعم اتخاذ القرارات القائمة على النتائج

بدورها، أشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى أن هذه الموازنة تمثل مدخلاً حديثًا للتخطيط يدعم اتخاذ القرارات القائمة على النتائج، ويعزز التنسيق بين القطاعات ومستويات الشفافية والمساءلة.

تضمن البرنامج عرضًا عمليًا قدمه الدكتور محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، تناول التحديات التنفيذية وآليات التغلب عليها، مع شرح مصفوفة البرامج ودورها في ربط الأهداف بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأكد الدكتور السبكي أن هذا النهج يساهم في تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الموارد، دعمًا لخطط الإصلاح الاقتصادي ومستهدفات رؤية «مصر 2030».

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة تعيلب، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن التدريب يُعد خطوة أساسية لتطوير منظومة المتابعة والتقييم بالوزارة، لقياس الأثر الفعلي للإنفاق، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر تأثيرًا على صحة المواطنين.

الصحة الشؤون الصحية وزارة الصحة الموازنات وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الدواجن

اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

المرأة في المقدمة.. سيدات كفر الشيخ يتصدرن المشهد الانتخابي| شاهد

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الناخبين على لجان الخصوص بالقليوبية

جهود محافظة أسوان

تكريم 41 سيدة من حافظات القرآن بأسوان..صور

بالصور

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد