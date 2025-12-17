الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية

استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول القواعد المنظمة لإعداد الموازنات على أساس البرامج والأداء، مستهدفًا 62 متدربًا من مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي التدريب في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التخطيط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية والنتائج القابلة للقياس، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يعكس حرص الوزارة على توحيد آليات إعداد الموازنات وبناء كوادر قادرة على تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء عمليًا، لتحقيق الاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية.

دعم اتخاذ القرارات القائمة على النتائج

بدورها، أشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى أن هذه الموازنة تمثل مدخلاً حديثًا للتخطيط يدعم اتخاذ القرارات القائمة على النتائج، ويعزز التنسيق بين القطاعات ومستويات الشفافية والمساءلة.

تضمن البرنامج عرضًا عمليًا قدمه الدكتور محمد جمال الدين السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، تناول التحديات التنفيذية وآليات التغلب عليها، مع شرح مصفوفة البرامج ودورها في ربط الأهداف بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأكد الدكتور السبكي أن هذا النهج يساهم في تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير مرونة أكبر في إدارة الموارد، دعمًا لخطط الإصلاح الاقتصادي ومستهدفات رؤية «مصر 2030».

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة تعيلب، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن التدريب يُعد خطوة أساسية لتطوير منظومة المتابعة والتقييم بالوزارة، لقياس الأثر الفعلي للإنفاق، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر تأثيرًا على صحة المواطنين.