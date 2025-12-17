مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنتاج الطلمبات الغاطسة لمشروعات الصرف الصحي في مصر لتنفيذ مشروعات حياة كريمة.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحجكومة، أننا سنسرع الخطى في مشروعات حياة كريمة من خلال الإنتاج المحلي للطلمبات الغاطسة لمشروعات الصرف الصحي .



وأوضح رئيس الوزراء، أن مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية، والرئيس السيسي وجه بتبني مجموعة من المستشفيات لتقديم خدمات طبية مميزة بالاستعانة بالخبرات العالمية جنبا إلى جنب مع الأطباء المصريين.

