محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكيل وزارة الاسكان بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري للبدء فوراً في إعداد المقايسات اللازمة لإقامة حائط ساند بطول ٣٠ مترًا علي جسر بحر مويس بجوار كوبري أحمد عرابي بمدينة الزقازيق للحفاظ على المجاري المائية ومنعاً لحدوث أي فاقد مائي.

جاء ذلك خلال معاينته اليوم للجزء المتضرر من الجسر بطول ٣٠ متراً بالمسافة الواقعة بين كوبري "أحمد عرابي والمحافظة" للوقوف علي حالته علي الطبيعة مؤكداً أنه سيتابع بنفسه مراحل التنفيذ ميدانيًا، للتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية والالتزام بالجداول الزمنية، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ علي المجاري المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.