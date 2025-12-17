محافظ كفر الشيخ: إقبال كبير من المواطنين على التصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب |فيديو

كشف اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، تفاصيل سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب.



وقال علاء عبد المعطي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر ولم نرصد أي مخالفة تؤثر على سير الانتخابات في جولة الإعادة ".



وتابع علاء عبد المعطي :" الناخبون في كفر الشيخ لديهم وعي كبير بحقوقهم الدستورية والانتخابية ".

ولفت علاء عبد المعطي :" هناك إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب ".

وتابع علاء عبد المعطي :" غرفة عمليات مركزية تتابع سير العملية الانتخابية ولدينا 501 مقر انتخابي ويتم مراقبة هذه المقار بالكاميرات ".