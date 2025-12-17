مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

لحظات صعبة عاشتها الفنانة نيفين مندور قبل وفاتها داخل شقتها بالإسكندرية ، ليأتي خبر وفاة نيفين مندور بشكل مفاجئ صدمة لمحبيها ولأسرتها خاصة مع ظروف الحادث المؤلم والتفاصيل الصعبة التي سبقت وفاتها اليوم الإثنين ولم تستطع النجاة من الشقة وهي تحترق.

وفاة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور

أعلن الفنان شريف إدريس، الأربعاء، عن وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عاماً، إثر حريق نشب داخل شقتها تسبب في اختناقها.

وكتب شريف منشوراً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: “لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك”.

سبب وفاة نيفين مندور

وفاة نيفين مندور كانت صادمة نتيجة ما تعرضت له اليوم، حيث لقيت مصرعها إثر حريق نشب داخل شقتها بالإسكندرية، والذي تسبب في اختناقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إنقاذها.

نيفين مندور

اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

وتحدث جيران نيفين مندور عن الواقعة التي تسببت في وفاتها، حيث أكد الجيران والشهود أن الحريق اندلع فى حدود الساعة السابعة صباح اليوم الأربعاء، داخل شقة نيفين مندور، دون أى إنذار مسبق، حيث تصاعد الدخان بسرعة، وملأ أرجاء الشقة، ما حاصر الفنانة ومنعها من النجاة.

وبسبب سرعة انتشار الدخان، لم يتمكن أي أحد من التدخل لإنقاذ الفنانة نيفين مندور حيث انتشر الدخان بكثافة بشكل سريع، وكانت محاولات النجدة لم تكن كافية أمام كثافة الدخان والاختناق.

وفاة نيفين مندور

الوفاة نتيجة اختناق الدخان

كتب مصطفى عطا الله أحد جيران الفنانة نيفين مندور عبر حسابه على «فيسبوك»: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور، جارتى بالبرج، بسبب حريق شب فى شقتها بالعصافرة فى حدود السابعة صباحًا، متأثرة بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها، دعواتكم لها بالرحمة".

مرض نيفين مندور

الفنانة نيفين مندور كانت تعاني من مشكلات صحية خلال الفترة الأخيرة، وأجرت عملية جراحية في الركبة وكانت تعاني من صعوبة بالحركة، وهو ما قد يكون حال دون قدرتها على النجاة فور اندلاع الحريق.

نيفين مندور

أسرة نيفين مندور تكشف سبب وفاتها

كما أكدت أسرتها أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة، إذ خضعت مؤخرًا لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وهو ما تسبب في صعوبة حركتها بشكل ملحوظ، الأمر الذي حال دون تمكنها من النجاة أو الخروج السريع من الشقة وقت اندلاع الحريق.



نيفين مندور

اتهامات لـ زوج نيفين مندور

وبعد وفاتها بهذه الطريقة المؤلمة، تم تداول أنباء عديدة حول اتهامات تطال رجل أعمال وهو زوج نيفين مندور، حيث تم اتهامه بأنه هو المتسبب في الواقعة التي انتهت بوفاة نيفين مندور.

لكن أسرة نيفين مندور نفت هذه الاتهامات، وعدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

ونفت الاسرة بشكل قاطع وجود أي خلافات زوجية أو نزاعات على الميراث، مؤكدًة أن تلك الأقاويل “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًة: «الناس دي شبعانة ومش بتدور على مشاكل، وما كانش في بينهم أي خلافات، لا قبل الحادث ولا بعده».

