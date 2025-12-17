مبتسمة بالحجاب.. آخر صورة نشرتها نيفين مندور قبل ساعات من وفاتها

نشرت الفنانة نيفين مندور، صورة لها صنعتها بالذكاء الاصطناعي بالحجاب قبل وفاتها بساعات قليلة، عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر حريق شب في شقتها بالإسكندرية أدى إلى اختناقها.

الحادث وملابساته

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على فيسبوك، وفاة الفنانة قائلاً: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

وكشف شريف لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن نيفين مندور لقيت مصرعها إثر الحريق الذي نشب في شقتها بمنطقة العصافرة، والذي تسبب في اختناقها قبل محاولة إنقاذها.

كما نعت الفنانة لقاء الخميسي الراحلة بقولها: "ارقدي في سلام".

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

التحقيقات والنيابة العامة

تقوم نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية بالتحقيق في وفاة الفنانة، حيث تم ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، واستكمال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.

كما تم التحفظ على جثمان الفنانة بالمشرحة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما انتقل عضو من النيابة لمعاينة موقع الحادث في الطابق الرابع من البرج السكني المكون من 13 طابقًا