قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مبتسمة بالحجاب.. آخر صورة نشرتها نيفين مندور قبل ساعات من وفاتها

نيفين مندور
نيفين مندور
يارا أمين

نشرت الفنانة نيفين مندور، صورة لها صنعتها بالذكاء الاصطناعي بالحجاب قبل وفاتها بساعات قليلة، عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر حريق شب في شقتها بالإسكندرية أدى إلى اختناقها. 

الحادث وملابساته

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على فيسبوك، وفاة الفنانة قائلاً: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

وكشف شريف لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن نيفين مندور لقيت مصرعها إثر الحريق الذي نشب في شقتها بمنطقة العصافرة، والذي تسبب في اختناقها قبل محاولة إنقاذها.

كما نعت الفنانة لقاء الخميسي الراحلة بقولها: "ارقدي في سلام".

وأعلن المهندس مصطفى أحد جيرانها، في منشور على صفحته على الفيس بوك أن الفنانة نيفين مندور رحلت عن عالمنا مختنقة بسبب حريق في منزلها بالعصافرة أدى لوفاتها وذلك حسب ماعلمت من الأسرة.

التحقيقات والنيابة العامة

تقوم نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية بالتحقيق في وفاة الفنانة، حيث تم ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، واستكمال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان.
كما تم التحفظ على جثمان الفنانة بالمشرحة وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما انتقل عضو من النيابة لمعاينة موقع الحادث في الطابق الرابع من البرج السكني المكون من 13 طابقًا

نيفين مندور الإسكندرية الفنان شريف إدريس وفاة نيفين مندور حادث وفاة نيفين مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

أحمد حمدي

الزمالك يقرر رحيل أحمد حمدي بعد أزمته مع عبدالرؤوف

حسام حسن

أحمد السيد: ما يتعرض له حسام حسن من هجوم مش موجود في العالم

زيزو

زيزو ينشر صورا برفقة زملائه في المنتخب

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد