فاضل كام يوم ؟.. موعد شهر رمضان 2026 بالحسابات الفلكية

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر جمادى الآخرة 1447هـ، تصدّر موعد شهر رجب 2025 محركات البحث، مع اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة التفاصيل الفلكية لغرة الشهر، باعتباره أحد الأشهر الحُرم التي تحظى بمكانة دينية خاصة لدى المسلمين، ويقرب المواطنون من شهر البركة رمضان ، الذي يتشوق له المسلمون في كل مكان، أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر النفحات الروحانية والإيمانية، للاستعداد للصيام والعبادات وتلاوة القرآن الكريم.

موعد شهر رجب 2026 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رجب 1447 هجريًا يوم السبت 20 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا تقريبًا، ويُعرف شهر رجب بأنه أحد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ويُكثر فيه المسلمون من الطاعات والاستغفار والصدقات.

موعد شهر شعبان 2026

أما شهر شعبان 1447 هجريًا، فيُتوقع أن يبدأ يوم الاثنين 19 يناير 2026، ويُعد الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة، وهو فرصة للاستعداد الروحي والبدني لاستقبال الصيام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

عن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، فإنه يتوافق أول أيام رمضان 2026 مع الحسابات الفلكية يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك بناءً على رؤية هلال رمضان الذي سيستطلع عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان 1447 هـ هلال الشهر الكريم.

وبحسب دار الإفتاء المصرية، سيبقى الهلال بعد غروب الشمس نحو 37 دقيقة في القاهرة، و33 دقيقة في مكة المكرمة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية، مما يعزز التوقعات بأن غرة رمضان ستكون يوم الخميس، بينما تتراوح المدة بين 20 و44 دقيقة في العواصم العربية.

امساكية رمضان 2026

عن امساكية رمضان 2026، فإنه تتراوح عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميًا خلال رمضان 2026، وعن إمساكية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك:

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان يوم الخميس 19 مارس 2026، ويصادف عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، لتبدأ بعدها إجازة عيد الفطر الرسمية.

استعدادات المصريين لشهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ الأجواء المميزة في الشوارع المصرية، حيث تنتشر الزينة والفوانيس، وتبدأ الأسر في تجهيز الياميش والمأكولات الرمضانية التقليدية. كما تُقام العديد من المبادرات الخيرية لتوزيع الطعام على المحتاجين، ويزداد الإقبال على المساجد وحلقات الذكر والقرآن.