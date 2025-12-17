قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
فاضل كام يوم ؟.. موعد شهر رمضان 2026 بالحسابات الفلكية

شهر رمضان
شهر رمضان
خالد يوسف

بالتزامن مع قرب انتهاء شهر جمادى الآخرة 1447هـ، تصدّر موعد شهر رجب 2025 محركات البحث، مع اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة التفاصيل الفلكية لغرة الشهر، باعتباره أحد الأشهر الحُرم التي تحظى بمكانة دينية خاصة لدى المسلمين، ويقرب المواطنون من شهر البركة رمضان ، الذي يتشوق له المسلمون في كل مكان، أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، شهر النفحات الروحانية والإيمانية، للاستعداد للصيام والعبادات وتلاوة القرآن الكريم.

موعد شهر رجب 2026 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رجب 1447 هجريًا يوم السبت 20 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا تقريبًا، ويُعرف شهر رجب بأنه أحد الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال، ويُكثر فيه المسلمون من الطاعات والاستغفار والصدقات.

موعد شهر شعبان 2026

أما شهر شعبان 1447 هجريًا، فيُتوقع أن يبدأ يوم الاثنين 19 يناير 2026، ويُعد الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة، وهو فرصة للاستعداد الروحي والبدني لاستقبال الصيام.

موعد شهر رمضان 2026 في مصر

عن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، فإنه يتوافق أول أيام رمضان 2026 مع الحسابات الفلكية يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك بناءً على رؤية هلال رمضان الذي سيستطلع عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان 1447 هـ هلال الشهر الكريم.

وبحسب دار الإفتاء المصرية، سيبقى الهلال بعد غروب الشمس نحو 37 دقيقة في القاهرة، و33 دقيقة في مكة المكرمة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية، مما يعزز التوقعات بأن غرة رمضان ستكون يوم الخميس، بينما تتراوح المدة بين 20 و44 دقيقة في العواصم العربية.

امساكية رمضان 2026

عن امساكية رمضان 2026، فإنه تتراوح عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميًا خلال رمضان 2026، وعن إمساكية العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك:

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن ينتهي شهر رمضان يوم الخميس 19 مارس 2026، ويصادف عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس 2026، لتبدأ بعدها إجازة عيد الفطر الرسمية.

استعدادات المصريين لشهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، تبدأ الأجواء المميزة في الشوارع المصرية، حيث تنتشر الزينة والفوانيس، وتبدأ الأسر في تجهيز الياميش والمأكولات الرمضانية التقليدية. كما تُقام العديد من المبادرات الخيرية لتوزيع الطعام على المحتاجين، ويزداد الإقبال على المساجد وحلقات الذكر والقرآن.

فاضل كام يوم موعد شهر رمضان 2026 شهر رمضان 2026 بالحسابات الفلكية شهر رجب 2025 الأشهر الحُرم شهر البركة شهر النفحات الروحانية والإيمانية

