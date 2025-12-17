قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
أخبار البلد

مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو

محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وفي بداية الاجتماع، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمنح منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الـ "فاو"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "ميدالية أغريكولا"، التي تعد أرفع وسام يمنح من قبل "الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف المنظمة، وذلك تقديراً لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص التهنئة للرئيس لمنحه هذا الوسام رفيع المستوى، وتم التأكيد على مواصلة الحكومة بذل كل الجهود الممكنة في سبيل الحفاظ على الأمن الغذائي، بالتعاون بين الوزارات المعنية والجهات المختصة ذات الصلة بالشأن.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمحافظة القليوبية، أمس، مؤكدا أن هذا المشروع على وجه الخصوص كان توجيها من الرئيس، وذلك في إطار سعي الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مشيرا إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وفي إطار ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل بذل كل الجهود اللازمة لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، والسعي لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء ، الوزارات وجميع الجهات المعنية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ولا سيما أن المنتجات محلية الصنع باتت تتسم بجودة وبمستوى عال من الكفاءة.

ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، مؤكدا حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس في هذه المبادرة التي يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها أولا بأول.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، مضيفا: استمعت بنفسي لآراء المواطنين في القرى التي شملتها الجولة، والذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدين أيضا أنهم أصبحوا يتلقون خدمة جيدة في قراهم، بعد أن كانوا يتكبدون مشقة السفر إلى المدينة للحصول على تلك الخدمات.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتسلمه شهادة دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد الانتهاء من حفر حوض صناعي بعمق 19 مترًا، ليُسجل كأعمق حوض صناعي داخل اليابسة على مستوى العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس كان ينظر لهذا الملف برؤية ثاقبة، فهذه الشهادة تعد إنجازا عالميا يؤكد أننا كدولة نسير على النهج الصحيح في السعي للاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، من خلال تطوير الموانئ وجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، وهو ما تحقق بالفعل في جذب كبرى الشركات العالمية للمنطقة الاقتصادية بالسخنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن ما تحقق من أعمال تطوير وإقامة أكبر شبكة طرق في هذه المنطقة جاء بجهد مشترك بين الجهات المعنية؛ فرغم كل التحديات استطاعت الدولة تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإرادة القوية والعمل الجاد المشترك، ولا يزال هناك العديد من الفرص الواعدة في هذه المنطقة أمام الشركات العالمية في مختلف الصناعات، مشددا على أن الدولة تواصل السعي حتى تأخذ مكانتها بين الدول، خاصة في مجال النقل واللوجستيات.

الفاو مدبولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة السيسي ميدالية أغريكولا

