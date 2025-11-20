قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 فلكيا في مصر وأول أيام الصيام

موعد شهر رمضان 2026
موعد شهر رمضان 2026
خالد يوسف

يترقب الكثير من المسلمين حول العالم قدوم شهر رمضان الكريم، حيث قال الله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد قدوم شهر رمضان 1447 هـ، وعدد أيام الصيام، حيث من المقرر أن يأتي الشهر الكريم بعد 80 يوم.

موعد شهر رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية موعد شهر رمضان 2026، موضحة أن نهاية شهر شعبان لعام 1447 هجريًا ستوافق يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 فلكيًا، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026.

أول أيام شهر رمضان 2026

من المرتقب أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، هو أول أيام شهر رمضان، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ويستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية.

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعدا جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

وتختلف عدد ساعات الصيام في رمضان من عام إلى آخر حسب التغيرات الفلكية، ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 في الدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وتكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

ما هي الأشهر الهجرية

والأشهر الهجرية هي «محرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الآخر - جمادي الأول - جمادي الآخر - رجب - شعبان - رمضان - شوال - ذو القعدة - ذو الحجة».

كيفية الاستعداد لشهر رمضان

ـ  تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، وللتمرن على فريضة الصيام استعدادًا لشهر رمضان.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
