قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدوا.. تقلبات جوية سريعة تضرب تلك المناطق خلال الساعات المقبلة
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي وتشيد بإمكانياتها

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي
سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي
أحمد سالم

استقبل عبدالفتاح الجبالي ، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي كاثرين نوروجين كانج  سفيرة دولة مالاوي  لدي جمهورية مصر العربية ؛ وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين . 

حضر اللقاء الدكتور هاني أبوالحسن  ، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتعاون الدولي ، و ليمبيكاني يوب سكرتير السفارة للشئون السياسية.
رحب الجبالي بالسفيرة ، متمنياً أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة ودولة مالاوي ، في العديد من المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك ، مؤكداً علي عمق العلاقات المصرية الإفريقية ،  وأهمية البعد الإفريقي في إطار إتجاه الدولة المصرية ،  نحو دعم وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية علي كافة الأصعدة . وفي هذا الصدد أبدي الجبالي إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الإعلامي لدعم هذا التوجه .
ومن جانبها أعربت سفيرة مالاوي عن أملها في بدء التعاون الإعلامي بين البلدين والإستفادة بما تملكه مدينة الإنتاج الإعلامي من إمكانيات علمية وخبرات بشرية تسهم في تحقيق هذا الهدف . 
وفي هذا الإطار إستعرض الدكتور هاني أبوالحسن ، مستشار رئيس مجلس الإدارة أهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي ، والتي تتميز بها وتضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى  حيث تضم المدينة العديد من الأستديوهات المجهزة والتي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية والتي يصل عددها إلي مايقرب من 100 إستديو ، كما أطلع أبوالحسن السفيرة علي أهم المراكز العلمية بالمدينة ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة ، حيث قام المركز بترميم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة ، وجريدة مصر السينمائية التي تملكها الهيئة العامة للإستعلامات وكذلك أشار إلى مركز تدريب المدينة up skill  بما يضمه من قاعات علمية وأجهزة متطورة ، حيث قامت المدينة من خلاله بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مجال التدريب مع العديد من الجامعات والأكاديميات العربية والمصرية ، لتقديم برامج تدريب إعلامية متطورة في كافة مجالات الإعلام .
وتطرق مستشار رئيس مجلس الإدارة إلي مركز الخدمات الإعلامية المطل علي نيل القاهرة والذي يتم من خلاله تقديم خمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية ، العاملة لدي جمهورية مصر العربية ، ويضم العديد من أستديوهات البث الإخباري ، المجهزة بأحدث الأجهزة لضمان خروج الرسالة الإعلامية بأفضل صورة ممكنة ، وكذلك لجنة مصر للأفلام بالمدينة المسئول عن إستخراج كافة التصاريح اللازمة لشركات الإنتاج السينمائي العالمية ، التي ترغب في تصوير أعمالها في مصر . ومن الأنشطة الهامة التي تنفرد بها المدينة وجود مناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع كبير في طرزها المعمارية والتي تصلح لتصوير كافة الأعمال الدرامية .
وفي نهاية اللقاء قامت السفيرة بعمل جولة تفقدية في المدينة شملت كافة المراكز العلمية ، ومناطق التصوير المفتوحة بها ، حيث شاهدت الإستعدادات الجارية لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية في الفترة المقبلة . وقد أبدت السفيرة إعجابها الشديد بما شاهدته من إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي كواحدة من أكبر المدن الإعلامية في أفريقيا.

مدينة الإنتاج الإعلامي دولة مالاوي جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

وظائف

النقل تُعلن عن فرص عمل بشركة "ACTA": مزايا وحوافز مجزية للسائقين والسائقات

المحاصيل

تحذير عاجل للمزارعين.. روشتة إنقاذ المحاصيل من تقلبات الطقس

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي

سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي وتشيد بإمكانياتها

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

المزيد