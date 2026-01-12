سفيرة مالاوي تزور مدينة الإنتاج الإعلامي وتشيد بإمكانياتها

استقبل عبدالفتاح الجبالي ، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي كاثرين نوروجين كانج سفيرة دولة مالاوي لدي جمهورية مصر العربية ؛ وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامي بين الجانبين .

حضر اللقاء الدكتور هاني أبوالحسن ، مستشار رئيس مجلس الإدارة للتعاون الدولي ، و ليمبيكاني يوب سكرتير السفارة للشئون السياسية.

رحب الجبالي بالسفيرة ، متمنياً أن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة ودولة مالاوي ، في العديد من المجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك ، مؤكداً علي عمق العلاقات المصرية الإفريقية ، وأهمية البعد الإفريقي في إطار إتجاه الدولة المصرية ، نحو دعم وتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية علي كافة الأصعدة . وفي هذا الصدد أبدي الجبالي إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الإعلامي لدعم هذا التوجه .

ومن جانبها أعربت سفيرة مالاوي عن أملها في بدء التعاون الإعلامي بين البلدين والإستفادة بما تملكه مدينة الإنتاج الإعلامي من إمكانيات علمية وخبرات بشرية تسهم في تحقيق هذا الهدف .

وفي هذا الإطار إستعرض الدكتور هاني أبوالحسن ، مستشار رئيس مجلس الإدارة أهم الأنشطة والخدمات التي تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي ، والتي تتميز بها وتضعها في مصاف المدن الإعلامية الكبرى حيث تضم المدينة العديد من الأستديوهات المجهزة والتي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية والتي يصل عددها إلي مايقرب من 100 إستديو ، كما أطلع أبوالحسن السفيرة علي أهم المراكز العلمية بالمدينة ومنها مركز إحياء التراث السمعي والبصري والذي يتم من خلاله الحفاظ علي الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التهالك وحفظها للأجيال القادمة ، حيث قام المركز بترميم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة ، وجريدة مصر السينمائية التي تملكها الهيئة العامة للإستعلامات وكذلك أشار إلى مركز تدريب المدينة up skill بما يضمه من قاعات علمية وأجهزة متطورة ، حيث قامت المدينة من خلاله بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون في مجال التدريب مع العديد من الجامعات والأكاديميات العربية والمصرية ، لتقديم برامج تدريب إعلامية متطورة في كافة مجالات الإعلام .

وتطرق مستشار رئيس مجلس الإدارة إلي مركز الخدمات الإعلامية المطل علي نيل القاهرة والذي يتم من خلاله تقديم خمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية ، العاملة لدي جمهورية مصر العربية ، ويضم العديد من أستديوهات البث الإخباري ، المجهزة بأحدث الأجهزة لضمان خروج الرسالة الإعلامية بأفضل صورة ممكنة ، وكذلك لجنة مصر للأفلام بالمدينة المسئول عن إستخراج كافة التصاريح اللازمة لشركات الإنتاج السينمائي العالمية ، التي ترغب في تصوير أعمالها في مصر . ومن الأنشطة الهامة التي تنفرد بها المدينة وجود مناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع كبير في طرزها المعمارية والتي تصلح لتصوير كافة الأعمال الدرامية .

وفي نهاية اللقاء قامت السفيرة بعمل جولة تفقدية في المدينة شملت كافة المراكز العلمية ، ومناطق التصوير المفتوحة بها ، حيث شاهدت الإستعدادات الجارية لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية في الفترة المقبلة . وقد أبدت السفيرة إعجابها الشديد بما شاهدته من إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي كواحدة من أكبر المدن الإعلامية في أفريقيا.