جوجل تجلب وضع نوافذ مكتبي جديد إلى أندرويد على الأجهزة اللوحية

كشفت منصة Android Authority أن جوجل بدأت في تفعيل ما تسميه "وضع النوافذ المكتبي" Desktop Windowing بشكل افتراضي على الأجهزة اللوحية العاملة بإصدار Android 16 QPR3 المستقر، بعد أشهر من اختباره داخل خيارات المطورين فقط.

أوضحت المنصة أن هذه الواجهة الجديدة تهدف إلى تقديم تجربة أقرب لأنظمة سطح المكتب على التابلت، من خلال تشغيل التطبيقات في نوافذ حرة قابلة للتحريك والتغيير في الحجم بدل الاقتصار على ملء الشاشة أو تقسيمها إلى نصفين كما كان شائعًا في السابق.

تشغيل متعدد النوافذ شبيه بالحاسوب على الأجهزة الكبيرة

أشارت Android Authority إلى أن وضع "desktop windowing" يظهر حاليًا على تابلت Pixel فقط، لكنه من المفترض أن يصل إلى أي جهاز لوحي يعمل أو يتم تحديثه مستقبلًا إلى Android 16 QPR3 أو Android 17، باعتباره جزءًا من بيئة النوافذ الجديدة للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة.

أوضحت المنصة أن الهدف من هذا الوضع هو السماح للمستخدم بفتح أكثر من تطبيق في وقت واحد داخل نوافذ مستقلة، يمكن سحبها وإعادة ترتيبها وتغيير حجمها بحرية، في تجربة أقرب لما يقدمه الحاسوب المكتبي أو المحمول.

شريط علوي للتحكم في النوافذ وقائمة سريعة لوضع التقسيم

أكدت Android Authority أن كل نافذة تطبيق في الوضع الجديد تحصل على شريط علوي يعرض اسم التطبيق وأيقونته، مع قائمة منسدلة وأزرار للتحكم تشبه ما هو موجود في أنظمة سطح المكتب.

أوضحت المنصة أن القائمة المنسدلة الموجودة بجوار اسم التطبيق في وضع النافذة أو في شاشة تعدد المهام تتيح للمستخدم بسرعة إرسال التطبيق إلى وضع تقسيم الشاشة التقليدي، أو نقله إلى "سطح مكتب" آخر، أو إرجاعه إلى وضع ملء الشاشة، ما يجعل الانتقال بين الأوضاع المختلفة للنوافذ أكثر سلاسة.

تفعيل سابق عبر خيارات المطورين وتحوّل إلى ميزة افتراضية

ذكرت Android Authority أن خاصية النوافذ الحرة على أندرويد ليست جديدة تمامًا، إذ بدأت جوجل تجربتها منذ أيام Android Nougat لكنها ظلت لفترة طويلة مخفية خلف إعدادات المطورين وغير مكتملة من حيث تجربة الاستخدام.

أوضحت المنصة أن جوجل أعادت إحياء هذه الفكرة خلال عملها على تحويل أندرويد إلى نظام يناسب الشاشات الكبيرة وأوضاع سطح المكتب، وصولًا إلى الشكل الحالي لوضع "desktop windowing" الذي أصبح الآن جزءًا رسميًا من واجهة التابلت دون الحاجة إلى تفعيل خيارات تجريبية.

تكامل مع وضع سطح المكتب عند توصيل الهاتف بشاشة خارجية

أشارت Android Authority إلى أن جوجل تعمل بالتوازي على وضع سطح مكتب كامل يظهر عند توصيل هاتف أندرويد بشاشة خارجية، بأسلوب شبيه بما تقدمه سامسونج في وضع DeX، وأن هذا الوضع يعتمد في الأساس على نفس بيئة النوافذ المكتبية المطورة للأجهزة اللوحية.

أوضحت التقارير أن تجربة النوافذ الحرة على التابلت تمثل خطوة تمهيدية لتوحيد طريقة عمل النوافذ بين التابلت ووضع سطح المكتب على الشاشات الخارجية، بحيث يحصل المستخدم في النهاية على واجهة متقاربة سواء كان يعمل على تابلت أو على هاتف موصول بشاشة كبيرة.

تجربة شبه مكتملة مع بعض التفاصيل الناقصة حتى الآن

أكدت Android Authority، في انطباعات عملية بعد استخدام الميزة لفترة، أن وضع "desktop windowing" يبدو في صورته الحالية أقرب لتجربة مكتبية متكاملة، من حيث إمكان تحريك النوافذ وتغيير حجمها والوصول السريع لأوامر التقسيم وملء الشاشة.

أوضحت المنصة في المقابل أن هناك بعض التفاصيل التي ما زالت بحاجة إلى تحسين، مثل سلوك بعض التطبيقات غير المهيأة جيدًا لوضع النوافذ، وبعض اللمسات الأخيرة على شريط النوافذ وطرق ترتيبها، لكنها أشارت إلى أن الأساس الذي وضعته جوجل في Android 16 QPR3 يبدو جاهزًا للبناء عليه في الإصدارات القادمة.