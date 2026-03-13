اسأل والتطبيق يجيبك.. جوجل تضيف قدرات غير مسبوقة إلى خرائطها

أعلنت شركة جوجل Google، عن مجموعة تحديثات جديدة لتطبيق Google Maps، تتضمن ميزة محادثة ذكية مدعومة بتقنيات Gemini تحمل اسم “Ask Maps”، إلى جانب تجربة ملاحة جديدة تعرف باسم “Immersive Navigation” تقدم عرضا ثلاثي الأبعاد أكثر تفصيلا للطرق والمحيط.

ميزة اسأل الخرائط بلغة طبيعية

تتيح ميزة اسأل الخرائط للمستخدمين طرح أسئلة معقدة باستخدام اللغة الطبيعية، مثل: “بطارية هاتفي أوشكت على النفاد، أين يمكنني شحنه دون الانتظار في طابور طويل لشراء قهوة؟”.

خرائط جوجل تحصل على ميزة “اسأل الخرائط” بالذكاء الاصطناعي

وتوضح جوجل أن الميزة يمكن استخدامها أيضا لتخطيط الرحلات بسرعة، فعند طرح المستخدم لسؤال حول مسار الرحلة، يعرض التطبيق الاتجاهات ووقت الوصول المتوقع، بالإضافة إلى نصائح واقعية من مستخدمين آخرين، مثل اكتشاف مسارات مشي مخفية أو طرق للحصول على تذاكر دخول مجانية.

إجابات مخصصة حسب اهتمامات المستخدم

تعتمد الميزة الجديدة على بيانات المستخدم داخل حسابه في جوجل، مثل الأماكن التي بحث عنها أو حفظها مسبقا،

فعلى سبيل المثال، إذا سأل المستخدم عن مكان مناسب للقاء أصدقائه، قد يقترح التطبيق مطاعم تتوافق مع تفضيلاته الغذائية إذا كان يفضل نوعا معينا من الطعام.

وبدأ طرح ميزة اسأل الخرائط بالفعل في كل من الولايات المتحدة والهند على نظامي أندرويد وiOS، على أن تصل إلى نسخة الحاسوب قريبا.

ميزة اسأل الخرائط

تجربة ملاحة ثلاثية الأبعاد جديدة

إلى جانب ذلك، يحصل خرائط جوجل على تحديث Immersive Navigation الذي يقدم عرضا ثلاثي الأبعاد للطريق يعكس المباني والجسور والتضاريس القريبة، بطريقة تشبه ما يقدمه تطبيق آبل مابس.

وسيبرز التطبيق أيضا تفاصيل الطريق مثل مسارات السير وممرات المشاة وإشارات المرور وعلامات التوقف، مما يمنح المستخدم معلومات أوضح أثناء القيادة.

تضيف جوجل كذلك مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى مساعدة السائقين على فهم الطريق بشكل أفضل، فالتطبيق سيعرض الآن الطريق عبر تكبير ذكي وإظهار المباني بشفافية، ما يساعد السائقين على الاستعداد مسبقا للمنعطفات الصعبة أو تغييرات المسارات.

كما تم تحديث الإرشادات الصوتية لتصبح أكثر طبيعية، فبدلا من التعليمات التقليدية، قد يقول التطبيق مثلا: “تجاوز هذا المخرج وخذ المخرج التالي".

وسيشرح التطبيق أيضا الفروق بين المسارات البديلة، مثل طريق أطول بحركة مرور أقل، أو طريق أسرع يتضمن رسوم مرور.

ميزة اسأل الخرائط

تنبيهات لحظية على الطريق

سيحصل السائقون كذلك على تنبيهات فورية حول الأحداث التي قد تؤثر على رحلتهم، مثل أعمال صيانة الطرق والحوادث المرورية، وستعتمد هذه المعلومات على بيانات مجتمعي جوجل مابس وWaze.

معاينة الوجهة قبل الوصول

قبل بدء الرحلة، يمكن للمستخدم معاينة الوجهة ومحيطها باستخدام صور Google Street View، بالإضافة إلى الحصول على اقتراحات حول أماكن وقوف السيارات.

ومع اقتراب المستخدم من الموقع، سيعرض التطبيق مدخل المبنى ومواقف السيارات القريبة، وحتى الجهة الصحيحة من الشارع للوصول بسهولة.

بدأ طرح ميزة Immersive Navigation في الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم، على أن تتوسع تدريجيا خلال الأشهر المقبلة إلى الأجهزة المؤهلة، بالإضافة إلى منصات Apple CarPlay وAndroid Auto والسيارات التي تأتي مع خدمات جوجل المدمجة.