لرصد الفيضانات قبل حدوثها.. جوجل تطور نظاما يتنبأ بالسيول المفاجئة

أعلنت شركة جوجل Google، عن أنها نجحت في تجميع بيانات حول السيول المفاجئة — وهي من أصعب الظواهر الجوية التي يمكن التنبؤ بها تاريخيا — مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعداد لمخاطر الكوارث الطبيعية.

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسيول المفاجئة

كشف قسم الأبحاث في الشركة Google Research، عن مجموعة بيانات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم Groundsource، وتعتمد هذه القاعدة على تحليل ملايين المقالات الإخبارية لاستخلاص معلومات حول السيول المفاجئة ورسم خريطة لأنماط الأمطار حول العالم.

وتعد السيول المفاجئة من أكثر الكوارث تدميرا لأنها تظهر غالبا دون إنذار مسبق تقريبا وتندفع بسرعة عبر المناطق المتضررة.

وأوضحت جوجل أن أداة التنبؤ بالسيول المفاجئة المرتبطة بهذه البيانات — والتي تم تدريبها على قاعدة بيانات Groundsource — باتت قادرة على توقع هذه الظواهر بطريقة لم تكن ممكنة سابقا لعدم وجود قاعدة بيانات واسعة ومخصصة لرصد اتجاهات السيول المفاجئة قبل الآن.

ويمكن للأداة الجديدة تنبيه المستخدمين، مثل السلطات المحلية، بالمخاطر المحتملة، حيث تعرض المنصة خريطة توضح المواقع التي قد تكون معرضة لخطر السيول.

وتشير الشركة إلى أن منصتها المفتوحة للعامة Flood Hub يمكن أن تساعد المجتمعات والشركات والسلطات على الاستعداد للكوارث الطبيعية، سواء عبر تحسين التخطيط الحضري أو تعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ.

وذكرت جوجل أن “مجتمع التنمية في جنوب أفريقيا” استخدمت الأداة لرصد خطر سيول وشيك في موزمبيق.

وقد تصاعدت المخاوف بشأن السيول المفاجئة في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص عقب “كارثة الفيضانات في وسط تكساس يوليو 2025" التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، بينهم أطفال كانوا في مخيم صيفي.

وجرى تطوير نماذج التنبؤ الجديدة بمساعدة مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini، حيث يمكن استخدام البيانات الناتجة لاستنتاج المخاطر في مناطق تفتقر إلى معلومات كافية عن الفيضانات أو الأمطار المفاجئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا الكبرى للاستثمار في تقنيات تتبع الطقس. ففي الولايات المتحدة أثارت تخفيضات الموظفين في “الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي” خلال إدارة دونالد ترامب مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى بيانات الطقس.

كما تستثمر شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي الخاص بالتنبؤ بالطقس إلى جانب عدد من الشركات الناشئة.

فقد طورت شركة مايكروسوفت نموذج التنبؤ بالطقس Aurora AI forecasting model، بينما أطلقت إنفيديا هذا العام نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للطقس والمناخ.