قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لرصد الفيضانات قبل حدوثها.. جوجل تطور نظاما يتنبأ بالسيول المفاجئة

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن أنها نجحت في تجميع بيانات حول السيول المفاجئة — وهي من أصعب الظواهر الجوية التي يمكن التنبؤ بها تاريخيا — مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لديها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستعداد لمخاطر الكوارث الطبيعية.

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسيول المفاجئة

كشف قسم الأبحاث في الشركة Google Research، عن مجموعة بيانات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحمل اسم Groundsource، وتعتمد هذه القاعدة على تحليل ملايين المقالات الإخبارية لاستخلاص معلومات حول السيول المفاجئة ورسم خريطة لأنماط الأمطار حول العالم. 

وتعد السيول المفاجئة من أكثر الكوارث تدميرا لأنها تظهر غالبا دون إنذار مسبق تقريبا وتندفع بسرعة عبر المناطق المتضررة.

وأوضحت جوجل أن أداة التنبؤ بالسيول المفاجئة المرتبطة بهذه البيانات — والتي تم تدريبها على قاعدة بيانات Groundsource — باتت قادرة على توقع هذه الظواهر بطريقة لم تكن ممكنة سابقا لعدم وجود قاعدة بيانات واسعة ومخصصة لرصد اتجاهات السيول المفاجئة قبل الآن.

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسيول المفاجئة

ويمكن للأداة الجديدة تنبيه المستخدمين، مثل السلطات المحلية، بالمخاطر المحتملة، حيث تعرض المنصة خريطة توضح المواقع التي قد تكون معرضة لخطر السيول.

وتشير الشركة إلى أن منصتها المفتوحة للعامة Flood Hub يمكن أن تساعد المجتمعات والشركات والسلطات على الاستعداد للكوارث الطبيعية، سواء عبر تحسين التخطيط الحضري أو تعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ. 

وذكرت جوجل أن “مجتمع التنمية في جنوب أفريقيا” استخدمت الأداة لرصد خطر سيول وشيك في موزمبيق.

وقد تصاعدت المخاوف بشأن السيول المفاجئة في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص عقب “كارثة الفيضانات في وسط تكساس يوليو 2025" التي أودت بحياة أكثر من مئة شخص، بينهم أطفال كانوا في مخيم صيفي.

وجرى تطوير نماذج التنبؤ الجديدة بمساعدة مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini، حيث يمكن استخدام البيانات الناتجة لاستنتاج المخاطر في مناطق تفتقر إلى معلومات كافية عن الفيضانات أو الأمطار المفاجئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه متزايد لدى شركات التكنولوجيا الكبرى للاستثمار في تقنيات تتبع الطقس. ففي الولايات المتحدة أثارت تخفيضات الموظفين في “الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي” خلال إدارة دونالد ترامب مخاوف بشأن إمكانية الوصول إلى بيانات الطقس.

كما تستثمر شركات تقنية كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا  في مجال الذكاء الاصطناعي الخاص بالتنبؤ بالطقس إلى جانب عدد من الشركات الناشئة. 

فقد طورت شركة مايكروسوفت نموذج التنبؤ بالطقس Aurora AI forecasting model، بينما أطلقت إنفيديا هذا العام نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر للطقس والمناخ.

جوجل الظواهر الجوية السيول المفاجئة الكوارث الطبيعية الذكاء الاصطناعي رصد الفيضانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 12 مارس.. هل بدأ التراجع؟

الزمالك

بعد خسارة الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يعلن ممثله في مراسم قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري

ميدو

يا رب يعملوها.. إعلامي يعلق على اقتراح ميدو بشأن حكام الدوري للزمالك

ياسين منصور

بقرار مرتقب من ياسين منصور.. إعادة ترتيب قطاع الكرة في الأهلي

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم
فوائد شرب عصير الدوم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية
طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد