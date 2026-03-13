قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط
تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد جراحة القولون.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
فرج عامر: الزواج السري أحد أسباب تراجع مستوى لاعبي كرة القدم
لأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967.. المسجد الأقصى يغلق أبوابه في الجمعة الأخيرة من رمضان
وزير البترول: الاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف المقبل من الطاقة
إيران تطالب بسحب استضافة كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة
إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. التفاصيل الكاملة وفقا لقانون العمل الجديد
استقالة المسلمة الوحيدة في اللجنة الاستشارية للحريات الدينية التابعة لـ ترامب
أزمة الطاقة.. أسعار النفط تقفز مجددا فوق مستوى 100 دولار للبرميل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ خيبر شكان مواقع إسرائيلية في القدس وتل أبيب وإيلات
العمل تفتح حوار لمناقشة طلبات بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابيةالعمالية
تكنولوجيا وسيارات

مفاجآت جوجل للاعبين.. خطوة تغير طريقة شراء ولعب الألعاب للأبد

جوجل بلاي
جوجل بلاي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة واسعة من التحديثات الجديدة الموجهة لعشاق الألعاب على متجر Google Play، في خطوة تهدف إلى تحويل المتجر إلى منصة ألعاب متكاملة تجمع بين اللعب والاكتشاف والتواصل المجتمعي.
 

وكشفت الشركة أن المتجر سيشهد توسعا في مكتبة الألعاب لتشمل عددا أكبر من الألعاب المدفوعة وألعاب الحاسوب المستقلة المنتظرة، إلى جانب إطلاق ميزة تجربة الألعاب قبل شرائها، وتقديم نظام تسعير جديد تحت شعار “اشتر مرة واحدة والعب في أي مكان”، فضلا عن إضافة أداة قائمة الرغبات ومنشورات المجتمع داخل المتجر.

جوجل تحول متجر Play إلى منصة ألعاب

ووفقا للشركة، فإن هذه التحديثات تهدف إلى تحويل Google Play إلى مركز متكامل للألعاب يتيح للاعبين تجربة الألعاب قبل الشراء، واللعب عبر الهاتف والحاسوب، ومزامنة تقدمهم بين الأجهزة المختلفة، إضافة إلى التفاعل مع مجتمع اللاعبين في مكان واحد.

وأوضحت جوجل أنها ستعمل خلال الأشهر المقبلة على توسيع مكتبة الألعاب المدفوعة لتضم عناوين جديدة، من بينها Moonlight Peaks وSledding Game و9 Kings وPotion Craft وLow-Budget Repairs. 

وسيتمكن المستخدمون من تشغيل هذه الألعاب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر عبر خدمة Google Play Games، مع مزامنة التقدم في اللعب عبر الأجهزة المختلفة من خلال ملف Gamer Profile.

ولمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء، تعتزم الشركة إطلاق ميزة “تجربة الألعاب”، التي تتيح للاعبين تجربة اللعبة لفترة محدودة قبل شرائها. 

وفي حال قرر المستخدم شراء اللعبة، يمكنه استكمال اللعب من النقطة التي توقف عندها أثناء التجربة. 

جوجل تحول متجر Play إلى منصة ألعاب

ومن المقرر أن تبدأ هذه الميزة بالوصول قريبا إلى عدد محدد من الألعاب المدفوعة على الهواتف، على أن تصل لاحقا إلى منصة Google Play Games على الحاسوب.

كما أعلنت جوجل عن نظام التسعير الجديد “Buy once, play anywhere”، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على نسختي اللعبة على الهاتف والحاسوب من خلال عملية شراء واحدة. 

وسيتم طرح هذه الميزة تدريجيا في بعض الألعاب المدفوعة، مثل سلسلة Reigns ولعبة OTTTD ولعبة Dungeon Clawler.

وفي إطار تعزيز تجربة اللعب على الحاسوب، أضافت Google قسما جديدا مخصصا لألعاب الحاسوب داخل تبويب الألعاب في متجر Play، ليكون مركزا للألعاب المحسنة للعمل على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز. 

كما يمكن للمستخدمين إضافة الألعاب التي تثير اهتمامهم إلى قائمة الرغبات والحصول على إشعارات عند توفرها بخصومات.

وتعمل الشركة كذلك على إضافة ميزة “منشورات المجتمع” داخل المتجر، والتي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة المتعلقة بالألعاب والإجابة عنها مباشرة ضمن Google Play، في محاولة لتشجيع اللاعبين على مناقشة الألعاب داخل المنصة بدلا من اللجوء إلى منصات أخرى مثل “ريديت”.

جوجل تحول متجر Play إلى منصة ألعاب

وأشارت الشركة إلى أن ميزة Community Posts أصبحت متاحة حاليا باللغة الإنجليزية لعدد من الألعاب الشائعة، على أن يتم توسيعها لتشمل المزيد من الألعاب واللغات خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت جوجل عن توسيع استخدام أداة Play Games Sidekick، وهي طبقة مساعدة داخل اللعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت قد أعلنت عنها العام الماضي، حيث توفر إرشادات فورية للاعبين عبر تقنية Gemini Live، وستتوفر في عدد من الألعاب المدفوعة المختارة.

جوجل Google Play تطبيقات ألعاب الموبايل

