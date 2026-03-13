مفاجآت جوجل للاعبين.. خطوة تغير طريقة شراء ولعب الألعاب للأبد

أعلنت شركة جوجل Google، عن حزمة واسعة من التحديثات الجديدة الموجهة لعشاق الألعاب على متجر Google Play، في خطوة تهدف إلى تحويل المتجر إلى منصة ألعاب متكاملة تجمع بين اللعب والاكتشاف والتواصل المجتمعي.



وكشفت الشركة أن المتجر سيشهد توسعا في مكتبة الألعاب لتشمل عددا أكبر من الألعاب المدفوعة وألعاب الحاسوب المستقلة المنتظرة، إلى جانب إطلاق ميزة تجربة الألعاب قبل شرائها، وتقديم نظام تسعير جديد تحت شعار “اشتر مرة واحدة والعب في أي مكان”، فضلا عن إضافة أداة قائمة الرغبات ومنشورات المجتمع داخل المتجر.

جوجل تحول متجر Play إلى منصة ألعاب

ووفقا للشركة، فإن هذه التحديثات تهدف إلى تحويل Google Play إلى مركز متكامل للألعاب يتيح للاعبين تجربة الألعاب قبل الشراء، واللعب عبر الهاتف والحاسوب، ومزامنة تقدمهم بين الأجهزة المختلفة، إضافة إلى التفاعل مع مجتمع اللاعبين في مكان واحد.

وأوضحت جوجل أنها ستعمل خلال الأشهر المقبلة على توسيع مكتبة الألعاب المدفوعة لتضم عناوين جديدة، من بينها Moonlight Peaks وSledding Game و9 Kings وPotion Craft وLow-Budget Repairs.

وسيتمكن المستخدمون من تشغيل هذه الألعاب على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر عبر خدمة Google Play Games، مع مزامنة التقدم في اللعب عبر الأجهزة المختلفة من خلال ملف Gamer Profile.

ولمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرار الشراء، تعتزم الشركة إطلاق ميزة “تجربة الألعاب”، التي تتيح للاعبين تجربة اللعبة لفترة محدودة قبل شرائها.

وفي حال قرر المستخدم شراء اللعبة، يمكنه استكمال اللعب من النقطة التي توقف عندها أثناء التجربة.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الميزة بالوصول قريبا إلى عدد محدد من الألعاب المدفوعة على الهواتف، على أن تصل لاحقا إلى منصة Google Play Games على الحاسوب.

كما أعلنت جوجل عن نظام التسعير الجديد “Buy once, play anywhere”، الذي يتيح للمستخدمين الحصول على نسختي اللعبة على الهاتف والحاسوب من خلال عملية شراء واحدة.

وسيتم طرح هذه الميزة تدريجيا في بعض الألعاب المدفوعة، مثل سلسلة Reigns ولعبة OTTTD ولعبة Dungeon Clawler.

وفي إطار تعزيز تجربة اللعب على الحاسوب، أضافت Google قسما جديدا مخصصا لألعاب الحاسوب داخل تبويب الألعاب في متجر Play، ليكون مركزا للألعاب المحسنة للعمل على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز.

كما يمكن للمستخدمين إضافة الألعاب التي تثير اهتمامهم إلى قائمة الرغبات والحصول على إشعارات عند توفرها بخصومات.

وتعمل الشركة كذلك على إضافة ميزة “منشورات المجتمع” داخل المتجر، والتي تتيح للمستخدمين طرح الأسئلة المتعلقة بالألعاب والإجابة عنها مباشرة ضمن Google Play، في محاولة لتشجيع اللاعبين على مناقشة الألعاب داخل المنصة بدلا من اللجوء إلى منصات أخرى مثل “ريديت”.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة Community Posts أصبحت متاحة حاليا باللغة الإنجليزية لعدد من الألعاب الشائعة، على أن يتم توسيعها لتشمل المزيد من الألعاب واللغات خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت جوجل عن توسيع استخدام أداة Play Games Sidekick، وهي طبقة مساعدة داخل اللعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كانت قد أعلنت عنها العام الماضي، حيث توفر إرشادات فورية للاعبين عبر تقنية Gemini Live، وستتوفر في عدد من الألعاب المدفوعة المختارة.