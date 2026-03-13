وزير الحرب الأمريكي : إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ



أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الجيش الأمريكي يقوم بالقضاء على الجيش الراديكالي الإيراني بطريقة غير مسبوقة ، مشيرا إلى ان المقاتلات والقاذفات تقصف أهدافها كما تريد بناء على تحسن معلوماتنا الاستخبارية.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات إعلامية له : إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ و نعمل بناء على خطة لتدمير جميع القدرات العسكرية الإيرانية بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: سندمر قريبا جميع الشركات الدفاعية في إيران ونعمل على ضمان ألا تقدر إيران على تصنيع صواريخ جديدة بعد تدمير الحالية.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: قضينا على كل خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية .و المرشد الإيراني أصدر بيانا مكتوبا لأنه أصيب وقد يكون تعرض للتشوه

وزاد وزير الحرب الأمريكي: إيران تهدد الشحن في مضيق هرمز وتأخذه رهينة. وأن تضحيات جنودنا القتلى ستزيد من عزيمتنا.

كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن قادة إيران يختبئون تحت الأرض ، مضيفا " اليوم سيكون أعلى مستوى من الضربات في أجواء إيران ..وتفوقنا يتسع.

وكشف هيجيست أن قواته تستخدم قدرات متطورة بينها الذكاء الاصطناعي لإضعاف الأعداء ، مشيرا إلى أن أهداف أمريكا واضحة وحاسمة وقابلة للتحقيق بينها القضاء على الصواريخ والصناعات الدفاعية.

ومن جانبه ؛ ذكر رئيس الأركان الأمريكي قائلا : فقدنا طائرة تزود بالوقود في غربي العراق ولم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو صديقة. و مطلعون على حادثة اندلاع نيران على متن الحاملة جيرالد فورد.

وأكد رئيس الأركان الأمريكي على أن قواته تستهدف الصناعة الدفاعية لضمان ألا تستطيع إيران تهديد مصالح واشنطن.

كما أوضح رئيس الأركان الأمريكي أن إيران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية ، مشيرا إلى ان القوات الأمريكية قامت بإعطاء أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية.