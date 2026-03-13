وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الزعيم الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصيب بجروح، مرجحًا أن يكون قد تعرض أيضًا لتشوهات، وذلك وفق ما صرح به خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة.

وأوضح هيجسيث أن المعلومات المتوفرة لدى واشنطن تشير إلى إصابة خامنئي خلال التطورات العسكرية الأخيرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات أو الظروف التي تعرض لها خلالها.

وجاءت تصريحات وزير الحرب الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت أواخر فبراير الماضي وتسببت في سلسلة من الضربات والهجمات المتبادلة في عدة مناطق.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات الإيرانية تؤكد أو تنفي ما ذكره المسؤول الأمريكي بشأن إصابة مجتبى خامنئي.

وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول وضع القيادة الإيرانية في ظل استمرار التصعيد العسكري، خصوصًا مع تصاعد الضربات الجوية والهجمات الصاروخية التي طالت مواقع مختلفة داخل إيران خلال الأيام الماضية.