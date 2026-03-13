مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.38 جنيهًا في أخر تداولات رسمية له في السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع .

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو51.94 جنيه للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي و التنمية الصناعية.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإسكدرية، الإمارات دبي الوطني..

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط السعر في معظم البنوك

سج سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.39 جنيهًأ للشراء و 52.49 جنيهًأ للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.5 جنيهًا لشراء و 52.6 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًأ للبيع في ميد بنك