جوجل لا تستبعد الإعلانات داخل Gemini .. ذكاء اصطناعي جديد… ونموذج ربح قديم

كشفت مجلة Wired في حوار مع نِك فوكس، النائب الأول لرئيس قسم المعرفة والمعلومات في جوجل والمسؤول عن البحث و Gemini والمساعد الصوتي، أن الشركة لم تعد تستبعد فكرة إدخال الإعلانات إلى تطبيق Gemini نفسه في المستقبل. أوضح فوكس أن جوجل تعتبر هذا الأمر "سؤال أولوية وتنفيذ" أكثر منه "سؤالًا متعلقًا بالقيم أو المبادئ"، في إشارة إلى أن إدراج الإعلانات في Gemini ليس مسألة "هل سيحدث؟" بقدر ما هو "متى وبأي صورة سينفَّذ؟".

تغيّر في الخطاب مقارنة بتصريحات سابقة من DeepMind

أشارت Wired، نقلًا عن تحليلات متخصصة في مواقع مثل Search Engine Land وWinBuzzer، إلى أن تصريحات فوكس تمثل تحولًا واضحًا في خطاب جوجل مقارنة بما قاله ديميس هسّابيس، الرئيس التنفيذي لـ Google DeepMind، في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، عندما أكد حينها أنه "لا توجد خطط لوضع إعلانات في Gemini".

أوضحت التقارير أن فوكس ترك الباب الآن مفتوحًا، مشيرًا إلى أن الدروس التي تتعلمها جوجل من عرض الإعلانات داخل وضع "AI Mode" في بحث جوجل قد تنتقل لاحقًا إلى تجربة Gemini ذاتها.

اختبار صيغ الإعلانات أولًا داخل وضع "AI Mode" في البحث

أكد فوكس في الحوار أن استراتيجية جوجل الحالية تقوم على تجربة صيغ الإعلانات الجديدة داخل وضع "AI Mode" في البحث، وهو الوضع الذي يعرض إجابات مدعومة بGemini داخل صفحة نتائج البحث التقليدية.

أوضح أن الشركة تستخدم هذا الوضع كمنصة تجارب لصياغة شكل الإعلان في تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجه دون إرباك المستخدم، قبل التفكير في نقله إلى بيئات أخرى مثل تطبيق Gemini المستقل.

أشارت تحليلات موازية إلى أن الإعلانات داخل وضع AI Mode تُعرض حاليًا كمربعات منفصلة أو روابط مميّزة أسفل أو بجوار الإجابة التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مع محاولة الحفاظ على فصل بصري بين المحتوى المدفوع والرد الأساسي، وهي صيغة تحاول جوجل من خلالها طمأنة المستخدمين والمعلنين في آن واحد.

"الذكاء الشخصي" وأفق جديد لاستهداف الإعلانات

أوضحت Wired أن جزءًا محوريًا من الحوار ركّز على ما تسميه جوجل "الذكاء الشخصي" داخل Gemini، وهي ميزة تتيح للمساعد الوصول إلى بيانات المستخدم من Gmail وPhotos وCalendar وغيرها، لتقديم إجابات وخدمات أكثر تخصيصًا.

أشارت تقارير تحليلية إلى أن هذه الطبقة من البيانات الشخصية يمكن نظريًا أن تفتح أمام جوجل مستوى جديدًا من الاستهداف السياقي للإعلانات، إذا ما تقرر ربطها مستقبلًا بتجربة البحث أو Gemini.

أكد فوكس، في المقابل، أن جوجل لن تبيع بيانات المستخدمين ولن تشاركها مع المعلنين، مشددًا على أن أي استخدام لهذه البيانات في تخصيص النتائج أو الإعلانات سيظل داخل أنظمة جوجل نفسها، مع الالتزام بسياسات الخصوصية الحالية.

أوضح أن هدف الشركة هو استخدام Gemini لعرض نتائج أكثر ارتباطًا بحياة المستخدم اليومية، وليس تحويل بياناته الشخصية إلى منتج يُتداول خارجيًا.

إعادة تشكيل نموذج إعلانات البحث حول الذكاء الاصطناعي

أشارت Wired إلى أن دخول Gemini بقوة في تجربة البحث وإعلاناته يدفع جوجل إلى إعادة التفكير في شكل نموذج الإعلانات الذي بنته على مدى عقدين. أوضحت تحليلات من مواقع متخصصة أن جوجل تربح الجزء الأكبر من عائداتها من إعلانات البحث، وأن ظهور إجابات مولدة بالذكاء الاصطناعي في أعلى الصفحة يقلل مساحة الظهور التقليدية للإعلانات والروابط المدفوعة، ما يدفع الشركة إلى تجريب أشكال جديدة للإعلان مدمجة داخل هذه الإجابات أو حولها.

أكد فوكس أن هدف جوجل هو الحفاظ على مبدأ "الملاءمة" بالنسبة للمستخدم، مع سعيها في الوقت ذاته إلى ضمان أن يظل نموذج الإعلانات فعالًا في بيئة بحث تتغير بسرعة بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الشركة تنظر إلى Gemini والذكاء الاصطناعي بشكل عام باعتباره "المرحلة التالية" في تطور البحث، وليس بديلًا منفصلًا عنه.