قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع عامل وإصابة 11 في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الثاني أمام حرس الحدود
بيراميدز يفوز على سيراميكا بهدف في الدوري المصري
مدمرات المدن | 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟
خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام
فطروا بط ومحشي ومحدش سجل أهداف.. الدردير يسخر من لاعبي الدوري
مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات
بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع
مسلسل مناعة الحلقة 3 .. هند صبري تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات
حقيقة توجيه الاتحاد الإنجليزي تهمة لمالك يونايتد بسبب تصريحاته النارية
برلماني: طرح سند المواطن خطوة لتعميق السوق المالي وتمكين صغار المستثمرين
الصلاة معونة السماء لا مجرد تكليف.. محمود الأبيدي يوضح معنى الخشوع والطاعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن Gemini 3.1 Pro بأرقام قياسية في اختبارات الذكاء الاصطناعي

Gemini 3.1 Pro
Gemini 3.1 Pro
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن جوجل أطلقت إصدارًا جديدًا من نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Pro يحمل اسم Gemini 3.1 Pro، وهو متاح حاليًا في مرحلة المعاينة على أن يتم طرحه لاحقًا بشكل أوسع للمستخدمين والمؤسسات.

وأوضحت المنصة أن جوجل قدّمت النموذج الجديد بوصفه تطورًا مباشرًا لنسخة Gemini 3 التي طرحت في نوفمبر الماضي وحققت في حينها نتائج مرتفعة في الاختبارات القياسية مقارنة بالمنافسين. 

وأشارت TechCrunch إلى أن هدف جوجل من هذا الإصدار هو تقديم نموذج قادر على التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا في ما يعرف بـ“العمل المعرفي”، مثل التحليل المتقدم وحل المشكلات متعددة الخطوات.​

نتائج قياسية في اختبارات مستقلة

أكدت TechCrunch أن جوجل شاركت نتائج اختبارات مستقلة أظهرت تفوق Gemini 3.1 Pro بشكل واضح على الإصدار السابق في عدد من معايير القياس، من بينها اختبار يُعرف باسم Humanity’s Last Exam، وهو واحد من المقاييس المستخدمة لتقييم قدرات النماذج على حل مشكلات معقدة. 

وذكرت المنصة أن جوجل اعتبرت هذه النتائج مؤشرًا على أن النموذج أصبح أكثر كفاءة في فهم التعليمات الطويلة وتنفيذ سلاسل من الأوامر المتتابعة، وهو ما يجعله مناسبًا للسيناريوهات التي تعتمد على “وكلاء” أو أنظمة قائمة على مهام متعددة المراحل. 

وأوضحت أن هذه الاختبارات تأتي في سياق تنافس متصاعد بين شركات التقنية الكبرى على تقديم نماذج لغوية ضخمة ذات أداء أعلى في المقاييس الأكاديمية والعملية على حد سواء.​

إشادة من منصات قياس أداء النماذج العملية

أشارت TechCrunch إلى أن بريندان فودي، الرئيس التنفيذي لشركة Mercor المتخصصة في تقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في مهام العمل الحقيقية، أعلن أن Gemini 3.1 Pro يتصدر حاليًا لوحة تصنيف APEX-Agents الخاصة بالشركة. 

وذكرت المنصة أن نظام APEX يقيّم النماذج بناءً على قدرتها على تنفيذ مهام مهنية عملية، وليس فقط على أساس اختبارات نظرية أو أسئلة قياسية، ما يعطي صورة أقرب لكيفية أداء النموذج في الاستخدام الفعلي داخل الشركات.

وأكد فودي في تعليق نقله التقرير أن نتائج Gemini 3.1 Pro تعكس سرعة تطور النماذج في التعامل مع “العمل المعرفي الحقيقي”، وهو ما يدعم استخدامه في تطبيقات الأعمال التي تتطلب تخطيطًا وتحليلًا واتخاذ قرارات ضمن سياقات معقدة.​

منافسة محتدمة في سباق النماذج اللغوية

أوضحت TechCrunch أن طرح Gemini 3.1 Pro يأتي في وقت تشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي سباقًا متسارعًا بين عدة أطراف، من بينها OpenAI وAnthropic وشركات أخرى تسعى إلى إطلاق نماذج قادرة على التفكير المتسلسل والعمل كـ“وكلاء ذكيين”. 

وذكرت المنصة أن هذه النماذج لا تقتصر على إنتاج النصوص أو الإجابة عن الأسئلة فحسب، بل تمتد إلى تنفيذ إجراءات على الإنترنت أو داخل أنظمة الشركات، استنادًا إلى تعليمات عامة يضعها المستخدم. 

وأشارت إلى أن جوجل تراهن من خلال نتائج Gemini 3.1 Pro القياسية على تعزيز موقعها في هذا السباق، تمهيدًا لتكامل النموذج مع منتجات وخدمات مختلفة داخل منظومة الشركة في الفترة المقبلة.

Gemini 31 Pro Gemini Gemini Pro الذكاء الاصطناعي جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

ترشيحاتنا

الدوري السعودي

القادسية يكتسح الأخدود برباعية في الدوري السعودي

اتحاد العاصمة

الكشف عن المدير الفني الجديد لاتحاد العاصمة الجزائري

إبراهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

للاطمئنان على حالته الصحية.. إبرهيم سعيد يزور حسن شحاتة في منزله

بالصور

هل الموز صحي أم سكر متنكر؟.. الفوائد والأضرار والكمية المسموح بها يوميا

القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز
القيمة الغذائية للموز

أطعمة مناسبة لمرضى القولون العصبي في وجبة السحور.. وأخرى يجب تجنبها

الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور
الأطعمة الموصى بها لمرضى القولن العصبي في السحور

طريقة عمل عصير الدوم.. مشروب رمضاني منعش

طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم
طريقة عمل عصير الدوم

مسلسل على قد الحب الحلقة 3 .. شكوك نيللى كريم فى صديقتها مها نصار

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد