أداة جديدة من Gemini تسهّل نقل محادثاتك من ChatGPT ومنصات الذكاء الاصطناعي الأخرى

كشفت منصة Android Police أن جوجل تعمل على ميزة جديدة في Gemini تسمح للمستخدمين باستيراد محادثاتهم من منصات ذكاء اصطناعي أخرى مثل ChatGPT وClaude إلى خدمة Gemini بشكل مباشر وبخطوات مبسّطة.

أوضحت المنصة أن هذه الخطوة تستهدف حل مشكلة ما يُعرف بـ"حبس النظام" أو ارتباط المستخدم بنظام واحد بسبب تاريخ المحادثات والذكريات المخزنة، وهو ما يجعل الانتقال إلى منصة منافسة أمرًا صعبًا حاليًا.

استيراد المحادثات بدل بدء التجربة من الصفر

أوضحت Android Police أن Gemini سيقدّم خيارًا جديدًا تحت اسم "Import AI chats" داخل قائمة المرفقات في واجهة الخدمة، وهو خيار ظهر حاليًا بعلامة تجريبية (Beta) في النسخة التي جرى رصدها.

أشارت المنصة إلى أن آلية العمل تعتمد على قيام المستخدم أولًا بتنزيل سجل المحادثات من المنصة الأخرى، ثم رفع الملف إلى Gemini ليتم استيراد محتوى المحادثات ونقلها إلى حساب المستخدم داخل خدمة جوجل.

أكد التقرير أن الميزة تركز في الأساس على استيراد سجل الدردشة نفسه، أي الأسئلة والأجوبة والمحتوى المتبادل بين المستخدم والروبوت، بينما لا توجد مؤشرات حتى الآن على إمكانية نقل "الذكريات" أو بيانات التخصيص العميقة الخاصة بكل منصة، وهي العناصر التي تستخدمها هذه الخدمات لفهم أسلوب المستخدم وتفضيلاته بمرور الوقت.

أوضح التقرير أن ذلك يعني أن المستخدم سيتمكن من الاحتفاظ بسياق محادثاته السابقة، لكنه قد لا يحصل على نفس مستوى التخصيص الذي بُني في المنصة الأصلية منذ اليوم الأول داخل Gemini.

تقليل قيود الانتقال بين روبوتات الدردشة

أشارت Android Police إلى أن جوجل ترى في Gemini منتجًا محوريًا لمستقبل البحث والتفاعل مع المعلومات، وتسعى لجذب مستخدمين بدأوا رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي عبر خدمات منافسة مثل ChatGPT.

أوضحت المنصة أن الاحتفاظ بتاريخ المحادثات على منصة واحدة اعتُبر خلال الفترة الماضية عاملًا أساسيًا في ربط المستخدمين بالخدمة، خصوصًا مع تراكم أسئلة العمل، والأكواد البرمجية، ومسودات المحتوى، ما يجعل قرار الانتقال إلى منصة أخرى أكثر تكلفة على مستوى الوقت والجهد.

أكد التقرير أن ميزة استيراد محادثات الذكاء الاصطناعي تستهدف تقليل هذه التكلفة، بحيث لا يضطر المستخدم إلى بدء التجربة من الصفر عند الانتقال إلى Gemini، بل يستطيع استعادة سجلات المحادثة القديمة واستخدامها كنقطة انطلاق جديدة، مع الاحتفاظ بالمحتوى الذي سبق أن اعتمد عليه في العمل أو الدراسة أو المشاريع الشخصية.

غياب جدول زمني واضح وظهور مبكر في واجهة Gemini

أوضحت Android Police أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني رسمي من جوجل لإطلاق أداة استيراد محادثات الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين، لكن ظهور الخيار داخل قائمة المرفقات وبجواره علامة "Beta" يشير إلى أن الميزة دخلت بالفعل مرحلة الاختبار الأولية.

أشارت المنصة إلى أن هذا النوع من الاختبارات عادة ما يبدأ على شريحة صغيرة من المستخدمين، قبل أن يتم تعميمه على نطاق أوسع بعد انتهاء جوجل من تحسين الأداء ومعالجة المشكلات التي تظهر في المراحل الأولى.

أكد التقرير أن النصوص الداخلية والمراجع التي ظهرت في الكود لا توضح بعد المنصات المدعومة بالتحديد، أو الصيغ التي يجب أن تُصدَّر بها ملفات المحادثات من الخدمات المنافسة، بينما يُتوقع أن تقدم جوجل لاحقًا صفحة دعم توضح خطوات التصدير والاستيراد بالتفصيل بمجرد طرح الميزة رسميًا.

أداة إضافية للتحقق من محتوى الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أشارت Android Police في نفس التقرير إلى أن جوجل تختبر كذلك أداة جديدة داخل Gemini تحمل اسم "Likeness"، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحقق من مدى موثوقية أو "أصالة" بعض المحتوى المرئي المُولّد بالذكاء الاصطناعي، خصوصًا الفيديوهات.

أوضحت المنصة أن الأداة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير ولا توجد تفاصيل كاملة عن طريقة عملها، لكن ظهورها في الشيفرة يؤكد أن جوجل تعمل بالتوازي على تحسين قدرتها على التعامل مع محتوى الوسائط المولد آليًا، في ظل تزايد القلق من الفيديوهات المفبركة المعروفة باسم "ديب فيك".