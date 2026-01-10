قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بشأن مصير أفشة مع الأهلي
رودريجيز تبحث مع رؤساء البرازيل وكولومبيا العدوان الأمريكي على فنزويلا
حرائق وانفجارات قوية تهز أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ .. اعرف المواعيد
مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مؤقت قبل ديربي المدينة
هل يجوز للمرأة الامتناع عن فراش زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟
إكس تستبدل علم إيران المعترف به دوليا بـ علم النظام الملكي الإيراني السابق
لجنة تحكيم دولة التلاوة لـ عمر علي: فخورون بك شاركت رغم المرض وأبليت بلاءً حسنًا
حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 توقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
محافظ المنيا يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها الرعاية الكاملة
دولة التلاوة| أحمد حسن يحصد أعلى الدرجات.. وعمر علي يغادر المسابقة
وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جيميل يدخل عصر Gemini بأدوات بريد إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي

Gemini
Gemini
أعادت جوجل تصميم خدمة جيميل بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini، في خطوة تهدف إلى تحويل البريد الإلكتروني إلى مساعد نشط يدير تدفق الرسائل لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم بدل الاكتفاء بإرسالها واستقبالها. 

يأتي هذا التحول في وقت يتزايد فيه حجم البريد الوارد بشكل مستمر، ما يجعل إدارة المعلومات وتنظيمها أولوية أكبر من مجرد متابعة الرسائل واحدة تلو الأخرى.

ملخصات ذكية للمحادثات عبر AI Overviews

أدخلت جوجل ميزة AI Overviews إلى جيميل، بحيث يمكنها تلخيص سلاسل البريد الطويلة والإجابة عن الأسئلة بصيغة طبيعية مباشرة من محتوى الصندوق الوارد. 

تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخراج التفاصيل من المحادثات السابقة دون الحاجة إلى عمليات بحث معقدة، مع إتاحة ملخصات المحادثات لجميع المستخدمين مجانًا، في حين تُحجز قدرات الاستعلامات المتقدمة للمشتركين في باقات الذكاء الاصطناعي المدفوعة.

أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

توسع جوجل نطاق أدوات الكتابة في جيميل عبر تحسين ميزة Help Me Write، وتطوير الردود المقترحة Suggested Replies، وإضافة أدوات تدقيق مثل Proofread لتحسين الصياغة والنحو والأسلوب. 

تهدف هذه المجموعة إلى تسريع عملية كتابة الرسائل مع الحفاظ على نبرة المستخدم الشخصية، بحيث تصبح صياغة البريد الإلكتروني أقرب إلى عملية تعاون بين المستخدم والمساعد الذكي.

تخصيص أعمق وربط أوثق بخدمات جوجل

تخطط جوجل لتقديم مستوى أعلى من التخصيص في جيميل عبر ربط أعمق مع باقي خدماتها، بحيث تعكس الرسائل سياق المستخدم الأوسع عبر منظومة جوجل.

يسمح هذا الربط للمساعد بالاستفادة من المعلومات المتوفرة في خدمات أخرى لتقديم اقتراحات أكثر صلة عند إعداد الرسائل أو البحث عن المعلومات داخل البريد الوارد.

صندوق وارد ذكي يعتمد على Gemini 3

أعادت جوجل تصميم “الصندوق الوارد الذكي” AI Inbox ليتمكن من إبراز الرسائل العاجلة والمهام الأساسية بالاعتماد على تحليل أنماط التواصل والعلاقات بين المرسِل والمتلقي. 

يعتمد هذا الصندوق الذكي على قدرات نموذج Gemini 3، حيث تحلل أنماط الاستخدام لترتيب أولويات الرسائل، بما يساعد المستخدم على التركيز على ما هو مهم أولًا.

طرح تدريجي يبدأ من الولايات المتحدة

تبدأ جوجل في طرح هذه الميزات الجديدة في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية أولًا، على أن تتوسع لاحقًا إلى لغات ومناطق أخرى خلال عام 2026. 

يشير التقرير إلى أن هذه التحديثات تمثل جزءًا من تحول أوسع في طريقة إدارة الاتصالات الرقمية، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تنظيم البريد الإلكتروني وليس مجرد إضافة ثانوية.

Gemini الذكاء الاصطناعي AI Overviews

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. التزم بالصدق العاطفي

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

