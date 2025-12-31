جوجل تطلق أدوات جديدة للتحقق من محتوى الذكاء الاصطناعي وتفتح Gemini Deep Research أمام المطورين

أعلنت جوجل عن إضافة أدوات جديدة للتحقق من محتوى الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق Gemini، تتيح للمستخدمين رفع مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 90 ثانية أو حجم 100 ميجابايت وطرح سؤال مباشر عمّا إذا كان قد تم توليدها أو تعديلها باستخدام أدوات جوجل.​

وتستند الأداة إلى تقنية العلامات المائية غير المرئية SynthID لتحليل كلٍّ من المسار المرئي والصوتي في الفيديو، مع تحديد الأجزاء التي تحتوي على عناصر مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو تم تعديلها رقميًا.​

توسيع قدرات Deep Research كوكيل بحثي متقدم

إلى جانب أدوات التحقق، كشفت جوجل عن إصدار أكثر قوة من وكيل Gemini Deep Research وإتاحته للمطورين عبر واجهة Interactions API للمرة الأولى.​

ويوفّر هذا الوكيل البحثي إمكانات استكشاف موضوعات معقّدة على الويب عبر خطوات متعددة، وتجميع النتائج في ملخصات منظّمة، ما يسمح للمطورين بدمج «مساعد بحث ذكي» داخل تطبيقاتهم باستخدام مفتاح Gemini API من Google AI Studio.​

معيار DeepSearchQA لقياس أداء وكلاء البحث

دعمت جوجل إطلاق Deep Research بإطلاق معيار جديد مفتوح المصدر باسم DeepSearchQA، يهدف إلى قياس مدى شمولية ودقّة الوكلاء البحثيين عند التعامل مع مهام بحث مركّبة على الويب.​

ويتيح هذا المعيار للباحثين والمطورين اختبار قدرة النماذج والأنظمة الوكيلية على التخطيط للخطوات، والتنقّل بين المصادر، والتحقق من صحة المعلومات قبل تقديمها في صورة إجابات أو تقارير للمستخدم النهائي.​

أمثلة على استخدامات المطورين لوكيل Deep Research

تشير جوجل إلى أن مطورين وشركات بدأت بالفعل في الاستفادة من Deep Research لبناء حلول تستهدف حالات استخدام متخصصة، مثل مساعدين صوتيين لذوي الإعاقة البصرية، وأدوات تدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقات المعرفية.​

ويجري كذلك توجيه الوكيل إلى سيناريوهات تتطلّب بحثًا عميقًا مثل دراسات الجدوى، والتحليل السوقي، والتحقق من السلامة في أبحاث الأدوية، مع خطط لدمج قدراته تدريجيًا في منتجات مثل Google Search وNotebookLM وGoogle Finance.​

تكامل أدوات التحقق مع حلول التحقق الحقائقي للمؤسسات

إلى جانب أدوات التحقق داخل تطبيق Gemini، توفّر جوجل أدلة تقنية لمطوري المؤسسات لدمج قدرات التحقق الحقائقي داخل منتجاتهم، مثل نموذج «FACT_CHECK» في Google Sheets المعتمد على Vertex AI ووكلاء ADK.​

ويوضح هذا النموذج كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء استدلال متعدد الخطوات، ثم الاعتماد على نماذج Gemini لصياغة نتائج التحقق في صورة ملخصات قابلة للفهم والاستخدام داخل بيئات العمل المختلفة.