الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوجل تختتم 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3

احمد الشريف

أشار تقرير نشرته منصة Yahoo Finance إلى أن جوجل، التي بدأت عام 2025 وهي مصنفة في وول ستريت على أنها متأخرة عن منافسين في سباق الذكاء الاصطناعي، أنهت العام في موقع الصدارة داخل هذه المنافسة.​

ويستند التقرير إلى تقييمات محللين من مؤسسات استثمارية، بينهم Gene Munster من Deepwater Asset Management، الذي اعتبر أن جوجل تمتلك حاليًا «أقوى موقع لبناء حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة»، مع توقعات بأن تكون من أفضل أسهم "السبعة الكبار" أداءً في 2026.​

إطلاق Gemini 3 وتوسيع قاعدة المستخدمين

شهد عام 2025 إطلاق نموذج Gemini 3، الذي تصفه جوجل بأنه «الأكثر تقدمًا» في قدرات الاستدلال والتفكير المتعدد الوسائط، مع وضع خاص يحمل اسم Deep Think للمهام المعقدة.​

وتشير اختبارات معيارية إلى أن Gemini 3 تصدر عددًا من اختبارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، متفوقًا على نماذج منافسة في مهام الاستدلال، في وقت أكدت فيه جوجل أن النمو في عدد المستخدمين الفعّالين شهريًا للنموذج تجاوز وتيرة نمو بعض الخدمات المنافسة خلال النصف الثاني من العام.​

"وضع الذكاء الاصطناعي" في بحث جوجل 

دمجت جوجل نموذج Gemini 3 بشكل مباشر داخل محرك البحث عبر ما تسميه "AI Mode"، وهو وضع يقدم إجابات توليدية مشروحة، وواجهات تفاعلية، ووسائط تعليمية مرئية تُنشأ لحظيًا استنادًا إلى استفسارات المستخدمين.​

وفي قطاع الأعمال، أوضح الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن أكثر من 70 في المئة من عملاء Google Cloud يستفيدون من خدمات الذكاء الاصطناعي، مع توقيع عدد من عقود الحوسبة السحابية التي تتجاوز قيمة الواحد مليار دولار للصفقة الواحدة خلال 2025، وهو رقم يفوق إجمالي العقود المماثلة في العامين السابقين مجتمعين.​

تكامل "حزمة ذكاء اصطناعي" 

يبرز التقرير أن قوة جوجل في سباق الذكاء الاصطناعي لا تعتمد على نموذج Gemini فقط، بل على تكامل ما يسمى «الحزمة الكاملة»، التي تضم النماذج، والبنية التحتية السحابية، وخدمات البحث والإعلانات، والأجهزة العاملة بنظام أندرويد.​

ويرى محللون أن توفر Gemini 3 على مستوى المستهلك (عبر بحث جوجل وأندرويد) وعلى مستوى المؤسسات (عبر Vertex AI ومنتجات Google Cloud) يمنح الشركة أفضلية في بناء منظومة موحدة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستخدام اليومي وكذلك من منصات تطوير البرمجيات.​

منافسة مفتوحة رغم تقدم جوجل في 2025

رغم هذه المكاسب، يشير التقرير إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي ما زال مفتوحًا، مع استمرار المنافسة من شركات مثل OpenAI، مايكروسوفت، وMeta، خاصة في مجالات مثل الوكلاء الذكيين والتطبيقات التوليدية المتخصصة.​

ومع ذلك، يخلص التحليل إلى أن عام 2025 مثّل نقطة تحول لصالح جوجل، إذ انتقلت من موقع «الملحوقة» إلى أحد أبرز اللاعبين المتقدمين في سوق الذكاء الاصطناعي عالميًا، مع توقعات باستمرار الاستثمار الكثيف في النماذج المتقدمة والبنية التحتية المرتبطة بها خلال 2026

