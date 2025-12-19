قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2025.. أبرز خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر تأثيرا واستخداما

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي غيرت قواعد اللعبة
أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي غيرت قواعد اللعبة
شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، مع تأثيرات واسعة على مختلف الصناعات، ومن توليد النصوص والصور إلى إبداع الفيديوهات والموسيقى، قفزت هذه التقنيات إلى آفاق جديدة، محدثة تحولا جذريا في كيفية إنتاج المحتوى واستهلاكه.

لقد ساعدت النماذج المتقدمة مثل GPT-4 وأدوات التعلم العميق الأخرى على تحسين القدرة على محاكاة الإبداع البشري، مما مهد الطريق لتطبيقات مبتكرة عبر مجالات الإعلام، التعليم، الترفيه، والرعاية الصحية. 

وعلى الرغم من التحديات التي رافقت تطور هذه التقنيات، إلا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025 قدم حلولا غير مسبوقة ساهمت في تسريع الإنتاجية، وتعزيز التفاعل الإنساني مع التكنولوجيا، لذا في هذا التقرير، سنستعرض أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعام 2025 التي شكلت أبرز معالم هذا التحول.

قائمة أكثر 10 خدمات ذكاء اصطناعي توليدي استخداما في 2025

واصل الذكاء الاصطناعي التوليدي ترسيخ مكانته كأحد أكثر مجالات التقنية نموا خلال عام 2025، بعد أن انطلقت شرارته عالميا مع ظهور ChatGPT في أواخر 2022.

ورغم احتفاظ OpenAI بصدارة المشهد عبر ChatGPT، فإن عام 2025 شهد تصاعدا واضحا في حدة المنافسة مع بروز عدد من الخدمات التي باتت تشكل تحديا حقيقيا، أبرزها كلود وبربليكستي وجوجل Gemini.

وبحسب البيانات، لا يزال ChatGPT الخدمة الأكثر استخداما ضمن هذه الفئة، إليك أكثر 10 خدمات ذكاء اصطناعي توليدي استخداما في 2025:

- نموذج ChatGPT من OpenAI

- نموذج كلود من أثروبيك

- محرك البحث بربليكستي

- نموذج Gemini من جوجل

- نموذج Character.AI

- نموذج Copilot من مايكروسوفت

- نموذج Windsurf AI (Codeium سابقا)

- نموذج QuillBot

- نموذج جروك من xAI

- نموذج DeepSeek الصيني

تصدر نموذج ChatGPT قائمة أكثر 10 خدمات ذكاء اصطناعي توليدي استخداما في 2025، تلاه كل من نموذج كلود في المركز الثاني، ثم محرك البحث بربليكستي، كما سجل نموذج Gemini من جوجل واحدة من أكبر القفزات في 2025.

إذ انتقل من خارج قائمة العشرة الأوائل مطلع العام إلى منافس مباشر على المراكز الأولى، محتفظا بالمركز الثاني في معظم أيام النصف الثاني من العام.

في المقابل، حافظ كلود على أداء قوي ومستقر، مدعوما باستخدام مكثف في بيئات العمل، حيث أظهرت البيانات تفوقه خلال أيام الأسبوع مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع.

فيما واصل محرك البحث بربليكستي تقدمه ليحجز مركزا متقدما ضمن الثلاثة الأوائل مع نهاية العام، بينما نجح جروك، التابع لشركة xAI، في دخول قائمة أبرز الخدمات خلال فترة قصيرة، محققا انتشارا متزايدا بين المستخدمين.

أما DeepSeek، فقد شكل أحد أبرز مفاجآت العام، بعد أن قفز بسرعة من خارج القائمة إلى المراكز الأولى، في مؤشر على سرعة تغير موازين المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الذكاء الاصطناعي

هانى الناظر

الزهايمر

