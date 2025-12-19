فلقتوا دماغنا| ياسمين عز: فيلم الست إنتاج مصري.. وموسم الرياض ملهوش علاقة

علقت الإعلامية ياسمين عز، على الأزمة المثارة بشأن إنتاج فيلم الست للسيدة أم كلثوم من قبل موسم الرياض، والهجوم الكبير على الأمر خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز، في حلقة اليوم الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن فيلم الست انتاج مصري بنسبة مليون في المائة، وناس كتير كانت مش عايزه تقوم من الوهم وتصدق أنه جيه على فاشوش.

وأكملت ياسمين عز، أن :"الناس اللي كانت بتهاجم دي فلقت دماغنا، وسقطتوا في الامتحان وبقى شكلكم وحش، وهل موسم الرياض موراهمش حاجة وبيستهدفوا فيلم الست".