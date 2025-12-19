البرلمان العربي يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب

شارك البرلمان العربي ممثلًا في النائب الدكتور أبو صلاح شلبي عضو البرلمان العربي، في اجتماع الدورة العادية (63) لـ مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وسفراء الدول الأعضاء ورؤساء وفود الدول العربية.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع الصحية الهامة، وفي مقدمتها دعم النظام الصحي في دولة فلسطين، من خلال توفير مستشفيات ميدانية بشكل عاجل، بالإضافة إلى إقرار المجلس للاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة 2026 – 2030، ودعم إعداد الاستراتيجية العربية لتعزيز دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم القطاعات الصحية.

إضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية حول اتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وتأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، ومستجدات التحضير لأعمال اللجنة العربية للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات.

وشهد الاجتماع، عرضا لتبادل التجارب العربية الناجحة والرائدة في المجالات الصحية، وتسليم جائزة الطبيب العربي ومناقشة قرار القمة العربية التنموية بشأن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية.

واستضافت ليبيا أعمال الدورة العادية (63) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، وذلك في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب، وسفراء الدول الأعضاء، ورؤساء وفود الدول العربية .

وانعقد المكتب التنفيذي للمجلس برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، وعضوية كل من مملكة البحرين، وجمهورية العراق، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية القمر المتحدة، فيما شاركت دولة ليبيا بصفة مراقب.

اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب

وناقش المكتب التنفيذي واعتمد مشروع جدول أعمال الدورة العادية (63) للمجلس، كما أعدّ مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال .

كما انعقد مجلس وزراء الصحة العرب برئاسة الدكتور محمد الغوج، وكيل عام وزارة الصحة الليبية المكلف بمهام وزير الصحة، وبحضور وزراء الصحة ورؤساء وفود الدول الأعضاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس مجلس الوزراء الليبي المهندس عبد الحميد الدبيبة، والدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة في جمهورية العراق رئيس الدورة السابقة للمجلس، ووزير الصحة في دولة ليبيا رئيس الدورة الحالية، والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار رئيس المكتب التنفيذي، إضافة إلى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها المستشار ميساء هدمي، مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والمسؤولة عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، فضلاً عن كلمة مسجلة لمعالي الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط .

وشهدت الجلسة الافتتاحية تسليم جائزة الطبيب العربي التي حازت عليها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إلى جانب جائزة التمريض والقبالة التي فازت بها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك تقديراً وعرفاناً بالجهود الإنسانية والعلمية النبيلة التي يقدمها الأطباء والممرضون العرب .

كما تضمن الاجتماع عرضاً لتبادل التجارب العربية الصحية الناجحة والرائدة، والتي تعكس روح التعاون وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول العربية بهدف تعزيز النظم الصحية.

وقدمت دولة ليبيا عرضاً حول “مركز المعلومات والتوثيق الصحي التابع لوزارة الصحة في تطوير نظام المعلومات الصحية باستخدام نظم المعلومات الصحية المناطقي”، فيما قدمت جمهورية مصر العربية عرضاً حول “طريق مصر نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي (سي)” وحصولها على الشهادة الذهبية كأول دولة على مستوى العالم خالية من فيروس سي.

كما استعرضت الجمهورية التونسية تجربة “التطعيم الإلكتروني”، وقدمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عرضاً حول “تجربة الجزائر الرائدة في مكافحة المخدرات”، وتم إقرار هذه التجارب الناجحة لعرضها أمام الدورة العادية (65) للمجلس .

وناقش المجلس عدداً من القضايا الصحية ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم النظام الصحي في دولة فلسطين، من خلال توفير مستشفيات ميدانية بشكل عاجل، كما أقر المجلس الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة للفترة 2026–2030، ودعم إعداد الاستراتيجية العربية لتعزيز دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم القطاعات الصحية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، إضافة إلى تأسيس مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، ومتابعة مستجدات التحضير لأعمال اللجنة العربية للتأهب والاستجابة للطوارئ، وتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات.

كما تناول المجلس قرار القمة العربية التنموية بشأن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بتعزيز الحق في تنظيم الأسرة في الدول العربية وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بانخفاض معدلات الخصوبة، إلى جانب تنظيم المنتدى الوزاري العربي الأول للصحة والبيئة، المقرر أن تستضيفه المملكة المغربية عام 2026.

واطلع المجلس كذلك على تقارير الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، ومشروع نص الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المقرر عقدها في جنيف في مايو 2026، والتي ستلقيها وزيرة الصحة في مملكة البحرين، فضلاً عن مناقشة الوضع المالي للصندوق العربي للتنمية الصحية.