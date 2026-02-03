قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حقيقة تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن تضرر أهالي مناطق فيصل والهرم نتيجة انبعاث روائح كريهة وأدخنة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت بأنه تم على الفور تشكيل لجنة من وزارة البيئة تضم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز شئون البيئة، وحي الطالبية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وذلك لسرعة تحديد مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقالت الوزارة إنه تم تنفيذ حملة موسعة على خمسة مواقع بنطاق حي الطالبية، حيث توجهت اللجنة للموقع الأول بشارع أحمد ضيف الله المتفرع من محور الإخلاص (تحت الإنشاء)، وتم رصد تراكمات من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بالإضافة إلى حرائق متفرقة لحرق أسلاك لاستخلاص النحاس، وتمت السيطرة على الحرائق فورًا، وسيتم رفع المخلفات.

 كما توجهت اللجنة للموقع الثاني بأرض الثقافة خلف استديو مصر على مساحة نحو 8 أفدنة، وتم البدء في رفع المخلفات البلدية وفرد نواتج الحفر، وإزالة العشش المقامة بالموقع، مع غلق مداخل الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات لمنع الأنشطة العشوائية، ومنها الفرز العشوائي داخل نطاق حي الطالبية.

وأضافت الوزارة أنه بالمرور على الموقع الثالث، تم رصد موقع لتخزين مخلفات محلات الطيور بجوار أرض الثقافة، والمتسبب في روائح كريهة بالكتلة السكنية المجاورة، وتم تحرير محضر للموقع وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذ إزالات جزئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع معاودة هذا النشاط.

واستكمالًا لأعمال اللجنة، تم التوجه للموقع الرابع، وهو نقطة تجميع مخلفات بمصرف جلال كفر الغطاطي بنطاق حي الهرم أسفل الطريق الدائري، حيث يتم رفع المخلفات أولًا بأول من خلال معدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

كما تم التوجه للموقع الخامس، وهو أحد المواقع التي سبق إزالتها تحت إشراف وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي مظاهر تلوث.

وأوضحت الوزارة أنه تم المرور الميداني على شارع المريوطية، حيث تبين وجود أدخنة كثيفة ناتجة عن استخدام ألعاب نارية داخل بعض قاعات الأفراح، وعلى الفور تم التوجيه باتخاذ إجراءات تشميع القاعات المخالفة، والتنبيه بعدم استخدام تلك الألعاب مرة أخرى، كما تم المرور على محطة المناولة للمخلفات البلدية بمنطقة المريوطية، وتبين استقرار الوضع وعدم وجود أي انبعاثات للروائح.

وأكدت الوزارة أن اللجنة مستمرة في أعمال المرور والمتابعة الدورية بصورة مفاجئة، للتأكد من استقرار الأوضاع، ورصد أي مخالفات ينتج عنها أدخنة أو روائح كريهة بالمنطقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات ومنع تكرارها.

