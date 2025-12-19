بناء فريق جديد قبل مونديال 2034.. عرض تاريخي يقرب ديشامب من قيادة المنتخب السعودي

يخطط مسؤولو كرة القدم في المملكة العربية السعودية لتقديم عرض تاريخي للفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا، في خطوة تهدف إلى استقطابه لقيادة مشروع وطني طويل الأمد، استعدادًا لبناء منتخب قادر على المنافسة في كأس العالم 2034 التي تستضيفها المملكة.

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس» أن هناك تحركات فعلية داخل أروقة الكرة السعودية لضم ديشامب لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأول، نافية في الوقت ذاته ما تردد سابقًا بشأن ارتباط اسمه بتدريب أحد أندية دوري روشن السعودي.

وأوضحت الشبكة أن الاهتمام السعودي بديشامب لا يقتصر على كونه اسمًا تدريبيًا كبيرًا، بل يأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف الاستفادة من خبراته الواسعة في بناء منتخب وطني قوي، قادر على مقارعة كبار المنتخبات العالمية على المدى البعيد، مع حلول موعد مونديال 2034.

وبحسب التقرير، فإن المشروع السعودي المقترح يتجاوز حدود منصب المدير الفني، حيث يرغب المسؤولون في منحه دورًا استراتيجيًا رفيع المستوى، كمستشار فني عام يشرف على إعادة هيكلة منظومة المنتخبات الوطنية بالكامل، بداية من تطوير المدربين، مرورًا بوضع منهجية عمل موحدة، ووصولًا إلى إنشاء شبكات فعالة لاكتشاف المواهب.

ويهدف هذا التصور إلى تحقيق الاستمرارية الفنية بين منتخبات الفئات السنية والمنتخب الأول، ضمن منظومة واحدة تعمل تحت إشراف ديشامب المباشر، بما يضمن بناء قاعدة كروية مستدامة تخدم المنتخب على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات قد تبدأ عقب نهاية مهمة ديشامب مع منتخب فرنسا، مع احتمالية تقديم عقد استثنائي يمتد لـ8 سنوات، يمنحه صلاحيات واسعة لتأسيس إدارة فنية وطنية متكاملة، وفرض رؤية واضحة وشاملة لمستقبل كرة القدم السعودية.

وفي المقابل، لا تزال حالة الغموض تحيط بمستقبل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للأخضر، عقب إخفاقه في قيادة المنتخب للتتويج بلقب كأس العرب 2025.

وكان المنتخب السعودي ودّع البطولة من الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب الأردن بهدف دون رد، وهو ما دفع مسؤولي الاتحاد السعودي لمراجعة موقف رينارد، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.