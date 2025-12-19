قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتروجت يفوز على الإسماعيلي ببطولة كأس عاصمة مصر
تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة
عقوبة تصل للإعدام.. اعتقال 200 شخص في ميانمار بسبب قانون جديد للانتخابات
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة
بعد زيادة المعاشات.. احسب هتقبض كام في شهر يناير 2026؟
بعد انتشار فيروس الأنفلونزا.. مستشار الرئيس للصحة لطلاب المدارس: ما تخافوش
كان زماني اشتريت مصر.. حسام موافي: درَّست 7000 ساعة مجانًا لمدة 30 سنة
فاركو يهزم غزل المحلة بهدف نظيف في كأس عاصمة مصر
رغم الإصابات والطرد .. كيف وصل منتخب المغرب لـ منصة تتويج كأس العرب
جوائز مفيد فوزي وآمال العمدة .. صدى البلد تحظى بأفضل تغطية فنية
السلالة الفرعية K من الإنفلونزا تثير القلق.. ما حقيقتها ولماذا تنتشر بسرعة؟
شيخ الأزهر يهنئ الأمير تميم بن حمد باليوم الوطني لـ قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يؤجل حسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

فليك
فليك
حمزة شعيب

حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من مسألة تجديد عقده مع النادي الكتالوني، في ظل رغبة الإدارة في تمديد استمراره داخل أسوار ملعب “كامب نو”.

ويمتد عقد فليك الحالي مع برشلونة حتى يونيو 2027، إلا أن إدارة النادي أبدت رغبتها في تمديد التعاقد لمدة عام إضافي، ليصبح حتى يونيو 2028، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية خلال الأيام الماضية.

وشهد فندق “ماجستيك” في مدينة برشلونة، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعًا جمع بين خوان لابورتا رئيس النادي وهانز فليك، قبل أن ينضم إليهما المدير الرياضي ديكو، حيث أبلغ مسؤولو النادي المدرب الألماني برغبتهم الرسمية في تمديد عقده.

وترى إدارة برشلونة أن دخول فليك الموسم المقبل بعقد أطول يمنحه قدرًا أكبر من الاستقرار والنفوذ داخل غرفة الملابس، إلى جانب كونه رسالة واضحة تعكس ثقة النادي الكاملة في مشروعه الفني.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فليك يشعر براحة وسعادة كبيرتين داخل برشلونة، كما تجمعه علاقة قوية بإدارة النادي، إلا أنه يفضّل تأجيل مناقشة ملف التجديد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويركز المدرب الألماني حاليًا على عمله اليومي مع الفريق والاستمتاع بتجربته التدريبية، دون الرغبة في الارتباط بعقد طويل الأمد في الوقت الراهن، خاصة أنه اعتاد تأجيل قرارات التجديد في محطاته السابقة حتى تتضح الرؤية الفنية.

كما يدرك فليك أن الانتخابات الرئاسية للنادي ستُجرى العام المقبل، ولا يرغب في حسم مستقبله قبل معرفة مصير لابورتا، الذي كان صاحب قرار التعاقد معه، وما إذا كان سيواصل رئاسة النادي من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك، من حيث المبدأ، لا يمانع الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي، حال تقديم الفريق أداءً قويًا وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الموسم، إلى جانب بقاء لابورتا في منصبه، في ظل تعلقه الكبير بالنادي والمدينة.

ورغم ذلك، يفضل المدرب الألماني تقييم الوضع بشكل كامل مع نهاية الموسم، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة ومتطلبات العمل داخل برشلونة، بعد بداية صعبة شهدها في مستهل مهمته مع الفريق.

فليك برشلونة الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

ترشيحاتنا

المتهم

راكب موتوسيكل.. سقوط لص سرق حقيبة من شخص بالقاهرة

المتهم

بسبب الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالجيزة

المتهمين

القبص على بائع خضروات تعدى على زميلة بالضرب بالشرقية

بالصور

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة دون أن نشعر .. احترس منها

عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة
عادات يومية تسرّع من الشيخوخة

بحلول فعّالة.. علاج رائحة الفم المنبعثة من المعدة

أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة
أسباب رائحة الفم المنبعثة من المعدة

مصر تستضيف وفدا رفيع المستوى من منظمات الطيران الدولية.. صور

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد