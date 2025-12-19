فليك يؤجل حسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

حسم الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من مسألة تجديد عقده مع النادي الكتالوني، في ظل رغبة الإدارة في تمديد استمراره داخل أسوار ملعب “كامب نو”.

ويمتد عقد فليك الحالي مع برشلونة حتى يونيو 2027، إلا أن إدارة النادي أبدت رغبتها في تمديد التعاقد لمدة عام إضافي، ليصبح حتى يونيو 2028، وذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية إسبانية خلال الأيام الماضية.

وشهد فندق “ماجستيك” في مدينة برشلونة، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعًا جمع بين خوان لابورتا رئيس النادي وهانز فليك، قبل أن ينضم إليهما المدير الرياضي ديكو، حيث أبلغ مسؤولو النادي المدرب الألماني برغبتهم الرسمية في تمديد عقده.

وترى إدارة برشلونة أن دخول فليك الموسم المقبل بعقد أطول يمنحه قدرًا أكبر من الاستقرار والنفوذ داخل غرفة الملابس، إلى جانب كونه رسالة واضحة تعكس ثقة النادي الكاملة في مشروعه الفني.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن فليك يشعر براحة وسعادة كبيرتين داخل برشلونة، كما تجمعه علاقة قوية بإدارة النادي، إلا أنه يفضّل تأجيل مناقشة ملف التجديد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويركز المدرب الألماني حاليًا على عمله اليومي مع الفريق والاستمتاع بتجربته التدريبية، دون الرغبة في الارتباط بعقد طويل الأمد في الوقت الراهن، خاصة أنه اعتاد تأجيل قرارات التجديد في محطاته السابقة حتى تتضح الرؤية الفنية.

كما يدرك فليك أن الانتخابات الرئاسية للنادي ستُجرى العام المقبل، ولا يرغب في حسم مستقبله قبل معرفة مصير لابورتا، الذي كان صاحب قرار التعاقد معه، وما إذا كان سيواصل رئاسة النادي من عدمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك، من حيث المبدأ، لا يمانع الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي، حال تقديم الفريق أداءً قويًا وتحقيق الأهداف المرسومة لهذا الموسم، إلى جانب بقاء لابورتا في منصبه، في ظل تعلقه الكبير بالنادي والمدينة.

ورغم ذلك، يفضل المدرب الألماني تقييم الوضع بشكل كامل مع نهاية الموسم، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة ومتطلبات العمل داخل برشلونة، بعد بداية صعبة شهدها في مستهل مهمته مع الفريق.